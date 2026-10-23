Los Culés y los Merengues se verán las caras nuevamente en el Camp Nou. Duelo clave en La Liga.

Una nueva jornada de La Liga de España tendrá el partido que para muchos, es el mejor clásico del mundo: Barcelona y Real Madrid otra vez frente a frente, en un duelo que nadie se quiere perder.

Los Culés serán locales ante su rival de toda la vida, donde ambos intentarán quedarse con el honor. Además, este encuentro es clave en la lucha por el título y también, marca el regreso de un viejo conocido de los Blaugranas, pero desde la otra vereda. Tampoco es una visita muy grata.

¿Dónde ver a Barcelona vs Real Madrid?

Este encuentro estará en TV por DSports, mientras que en streaming podrá ser visto por DGO, Paramount+ y Prime Video.

¿A qué hora es el clásico de España?

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre a las 17:00 horas, en el Camp Nou de Barcelona, España.

ver también Mourinho solidariza con Pellegrini e ironiza tras polémica entre Betis y Barcelona: “No es sorpresa”

La vuelta de Mourinho a Barcelona

José Mourinho es de esos personajes que siempre despierta muchas pasiones en el mundo del fútbol. En esta temporada regresó a Real Madrid, donde vivió su etapa más polémica como entrenador con los duelos con el Barcelona de Pep Guardiola.

Es curioso, porque la carrera de Mou como entrenador arrancó en los Culés como ayudante técnico. Con los años, los eliminó en la semifinal de la Champions League 2010 con Inter de Milán, así como ese mismo año recibió un 5-0 ya en la banca merengue.

Mourinho saludando a Pep Guardiola el 29 de noviembre de 2010, el día del 5-0. Imagen: Getty

Barcelona es el líder de La Liga con 27 puntos, gracias a nueve triunfos en igual cantidad de partidos. Real Madrid está en el 3° puesto con 21 unidades, por lo que el clásico es una oportunidad ideal para descontarles puntos a los Culés.