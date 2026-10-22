El capitán del equipo andaluz salió al paso de la polémica en la derrota por 4-1 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Sevilla cayó ante Real Madrid en un partido que dejó muy molesto al club de Gabriel Suazo. Como buen capitán, el chileno elevó la voz para mostrar el enojo de sus compañeros.

Los Merengues derrotaron por 4-1 a los andaluces en la última fecha de La Liga. Más allá del resultado, hubo algunas situaciones que generaron duros cuestionamientos contra el arbitraje de Mateo Busquets Ferrer en el Santiago Bernabéu.

El enojo en Sevilla

Un codazo de Arda Güller, falta previa de Konaté en uno de los goles y el penal sancionado para Kylian Mbappé, son algunas de las polémicas que dejó el duelo de Sevilla y Real Madrid. Por esta razón, el presidente de los andaluces realizó un reclamo formal. Gabriel Suazo también habló del tema.

“Nosotros no lo podemos controlar, son situaciones externas a lo futbolístico y ya fue el presidente (José María del Nido Carrasco) a hablarlo”, comenzó diciendo Suazo. Incluso el directivo se reunió con Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Arbitros (CTA).

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Si bien intentó no entrar en la controversia, Gabriel Suazo se puso del lado de los hinchas y la sensación de injusticia. “Lógicamente sentimos lo mismo que la gente que lo está viendo”, detalló el capitán de los andaluces.

Más allá de esta caída, Sevilla ha tenido un buen inicio de temporada y marcha en el 6° lugar de La Liga, lejos de lo realizado en la campaña pasada, donde pelearon por el descenso. Suazo quiso ponerle punto final a la polémica. Pese a reconocer la frustración, llamó a dar vuelta la página.

“Obviamente somos personas y lo comentamos. No entendemos las cosas, como no las entienden los sevillistas que lo están viendo. Pero si seguimos pensando en el arbitraje del partido anterior, nos vamos a estancar y no vamos a progresar”, cerró el formado en Colo Colo.