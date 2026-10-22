Guillermo Farré recordó cuando en su época de jugador tuvo un mes de aprendizaje en Inglaterra gracias a un lazo familiar con un ayudante del Loco. ¡También abordó una posible vuelta del rosarino al fútbol chileno!

A pocos días de recibir a Colo Colo, el entrenador de Palestino recapituló un episodio que vivió con Marcelo Bielsa cuando todavía era jugador profesional y el Loco era el DT del Leeds United de Inglaterra. Por aquella época, Guillermo Farré militaba en Sarmiento de Junín.

Gracias a un vínculo familiar, pudo llegar a presenciar in situ el trabajo de Bielsa. “Con Marcelo hay una particularidad: mi cuñado trabaja hace mucho tiempo con él. Y tuve la posibilidad de ir a visitarlo”, manifestó Farré en una entrevista que le concedió a ADN Deportes.

Se refería a Pablo Quiroga, uno de los colaboradores del rosarino. Además, hermano de Mariana Quiroga, la hermana del estratego de los árabes. “Nosotros estábamos en receso, ellos en competencia. Viajé un mes a Leeds para estar con mi cuñado y meterme a la oficina de Marcelo“, recapituló el exvolante de Belgrano de Córdoba.

Pablo Quiroga y Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay. (Buda Mendes/Getty Images).

“Pude conocerlos. Estar en la cocina de una estructura tan perfeccionista deja mucha enseñanza y aprendizaje. Es único, lleva su metodología de entrenamiento a su máxima expresión. Es muy atractiva, pero conlleva muchísimo trabajo”, describió Farré.

Tuvo más de aquel bagaje que valora muchísimo. “Marcelo lo puede lograr porque su esencia es esa. Quienes busquemos imitar o parecernos, nunca llegaremos a hacerlo. En ese aspecto es único. De todo el aprendizaje que tuve saqué cosas y formé mi propia metodología”, afirmó el DT de los Baisanos, donde asumió en abril de 2026.

Guillermo Farré junto a César Munder en la Copa Sudamericana. (Gaston Britos/Focouy/Photosport).

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Farré aborda la chance de ver a Bielsa de vuelta en Chile: “Sería maravilloso”

Guillermo Farré tiene su foco puesto en el duelo que Palestino tendrá ante Colo Colo, pero en ese contexto recapituló su estadía en Inglaterra para empaparse del método que aplica Marcelo Bielsa. Y en ADN Deportes le preguntaron si ve factible que vuelva a ser entrenador de la selección chilena.

“Sinceramente me gustaría saber cómo está su mirada. Siento que sería maravilloso que pueda venir y estar nuevamente en otro proceso. Posicionó a Chile a buen nivel. Sentó las bases para que ganara las Copas América y de una generación muy buena”, afirmó el otrora capitán de Belgrano de Córdoba, donde también dirigió.

Guillermo Farré le da indicaciones a Ronnie Fernández. (Andres Pina/Photosport).

Añadió que “por lo menos la guió de manera muy positiva. Estaría muy lindo, le vendría a dar lo que es él: una perfección y un detalle a todo para exigir al máximo. Siempre en una estructura futbolística es bueno que alguien a la cabeza esté a ese nivel”.

Pablo Quiroga junto a Marcelo Bielsa en el Leeds United de Inglaterra. (Marc Atkins/Getty Images).

“Para exigir a todos, para que todos sientan que pueden un poquito más y que no estén en zonas de confort. Ojalá escuche la propuesta. Después la analizará, ojalá tenga las ganas. Me gustaría que esté en Chile ahora que estoy acá también”, sentenció Farré.

¿Cuándo juegan Palestino vs Colo Colo en la fecha 25?

Palestino será local ante Colo Colo en el estadio Santa Laura. El partido se disputará el domingo 25 de octubre a contar de las 17:30 horas.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo continúa como líder de la tabla en la Liga de Primera 2026 mientras que Palestino se ubica en el 5° puesto al cabo de 24 partidos.