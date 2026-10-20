La directiva del Tino hizo una serie de gestiones para conseguir la venia del Gobierno, que aceptó elevar la cantidad de público permitido tras la autorización inicial de 10 mil espectadores.

Mientras Colo Colo supo a última hora de la suspensión del inconcluso duelo ante Deportes Puerto Montt, en Palestino llevaron adelante varias gestiones para recibir al Cacique en la fecha 25 de la Liga de Primera 2026. Un partido que se disputará en el estadio Santa Laura.

Y que contó con la venia que solicitó el cuadro árabe a las autoridades gubernamentales. El partido está pactado para el domingo 25 de octubre a contar de las 17:30 horas y tenía un aforo autorizado de 10 mil personas en el reducto enclavado a metros de la Plaza Chacabuco.

Desde el Tino hicieron la solicitud formal para elevar el público permitido en el recinto. El cuadro de colonia puso sobre la mesa cinco puntos con trabajos que permiten garantizar las condiciones de albergar un partido ante los albos con 12 mil espectadores en las tribunas.

Sebastián Gallegos anotó el único gol del triunfo de Palestino vs Colo Colo en el Monumental por la primera rueda. (Diego Martin/Photosport).

La respuesta de la Unidad Fútbol del Ministerio del Interior fue positiva, según la información que recabó RedGol. De hecho, aseguraron que no sería un aumento tan significativo de gente. Aunque también le dejaron dos condiciones que cumplir a Palestino.

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Los requisitos que debe cumplir Palestino para recibir 12 mil espectadores ante Colo Colo

Finalmente, Palestino recibió el sí para aumentar el aforo de 10 a 12 mil personas en el partido frente a Colo Colo. Pero además de las obras que el cuadro árabe se comprometió a realizar, tuvo que agregar una nueva que exigió el Gobierno de Chile.

Eso incluyó reforzar las medidas de seguridad para aquel partido: vale decir, disponer de guardias tácticos enlas zonas críticas del partido y solidificar los colchones de seguridad. Un par de medidas que el Tino no tuvo problemas en aceptar.

Palestino será local en Santa Laura por segunda vez en la Liga de Primera: en mayo goleó por 5-1 a Deportes La Serena. (Andres Pina/Photosport).

De este modo, el elenco local podrá tener dos mil boletos más en la venta que comenzó el viernes 16 de octubre y generó algo de polémica: los precios iban desde los 20 mil pesos en la galería hasta los 50 mil de la divisa nacional en la marquesina con descuento en caso de que el asistente sea niño.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo continúa como líder de la tabla en la Liga de Primera 2026 mientras que Palestino se ubica en el 5° puesto al cabo de 24 partidos.