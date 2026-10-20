El Gerente de Ligas Profesionales, Yamal Rajab, ratificó los motivos de fuerza mayor que llevaron nuevamente a suspender el duelo entre el Cacique y el Velero, que tiene sólo el segundo tiempo por jugarse desde el 6 de octubre.

La suspensión es una palabra que seguramente resonará con fuerza tanto en Colo Colo como en Deportes Puerto Montt en esta llave por los cuartos de final de la Copa Chile que parece eterna. De hecho, la revancha disputada en el estadio Monumental el 6 de octubre quedó inconclusa.

El árbitro Francisco Soriano determinó que la cancha del recinto enclavado en Pedrero no estaba en condiciones de reanudar el partido, que quedó stand-by al cabo del primer tiempo. Aunque había sido repactado para este martes 20 de octubre.

Pero nuevamente fue suspendido. Por motivos similares, pero preventivos. Un sistema frontal anunciado fue la razón que impidió la realización del segundo tiempo del cotejo. Y desde la ANFP contaron nuevos detalles en torno a esa determinación.

El árbitro Francisco Soriano puso a prueba la cancha del Monumental. Y no fue superada. (Luis Quinteros/Photosport).

“Recibimos el rechazo de la propuesta de programación. No fue autorizado debido a todos los informes meteorológicos y técnicos entregados por SENAPRED”, informó el Gerente de Ligas Profesionales del ente rector del fútbol chileno, Yamal Rajab, en una entrevista con TNT Sports.

Tiene razón: el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres fijó tres advertencias meteorológicas por precipitaciones fuertes en poco tiempo, tormentas eléctricas y vientos moderados. Además, el SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería) informó altas posibilidades de derrumbes y aluviones en la precordillera.

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Por todo eso, se suspendieron las clases en 10 comunas de la región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Eso llevó a que el partido quedara nuevamente suspendido.

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ANFP aborda nueva suspensión del Colo Colo vs Deportes Puerto Montt

La suspensión del duelo entre Colo Colo ante Deportes Puerto Montt, que tiene por disputar sólo el segundo tiempo de la revancha, no sólo tuvo que ver con las alertas. También por la dotación de la policía uniformada, que será requerida para otros menesteres.

“Carabineros deberá estar a disposición del Cogrid y estar en todas las emergencias que están pronosticadas”, sentenció Yamal Rajab en representación del ente rector del fútbol chileno al canal dueño de los derechos del balompié criollo.

Francisco Soriano y otra imagen de la anegada cancha del Monumental aquel 6 de octubre. (Luis Quinteros/Photosport).

El Cogrid es el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres y tiene como función coordinar a las autoridades y organismos públicos para enfrentar emergencias, tanto en preparación, como prevención y respuesta. Un motivo de fuerza mayor totalmente comprensible.