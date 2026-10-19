Emilio Mancilla se enteró que el partido no se juega, en una lamentable decisión que se tuvo que tomar con mucho tiempo de anticipación.

Un nuevo problema frenó los últimos 45 minutos que debían disputar Colo Colo vs Deportes Puerto Montt, por los cuartos de final de la Copa Chile 2026, en el estadio Monumental.

Esto, porque las autoridades no autorizaron el compromiso para la jornada del 20 de octubre, por el fuerte temporal que llegarás hasta la ciudad de Santiago y que paralizará la ciudad.

Algo que se tomaron con mucha desilusión en el cuadro de Puerto Montt, donde fue Emilio Mancilla quien conversó con Redgol, para dar a conocer la molestia de su plantel.

Emilio Mancilla hace saber la molestia de Puerto Montt. Foto: Nicolas Klein/Photosport

ver también Autoridades deciden suspender nuevamente el duelo de Colo Colo vs Puerto Montt

Puerto Montt reclama por la logística del partido ante Colo Colo

Puerto Montt jugó el domingo ante San Marcos de Arica, en un duelo clave en la Primera B, por lo que buscaban cerrar rápido la llave ante Colo Colo, donde van por un global de 2-0 abajo, para volver a pensar en el ascenso donde el sábado reciben a San Felipe.

Pese a la planificación para cumplir con todos los compromisos, se desplazaron hasta Santiago para jugar ante los albos antes de volver al sur, pero se enteraron de último momento de la nueva decisión.

“Lamentablemente hay una programación, jugamos ayer y ahora jugamos el sábado, hay desgaste de los jugadores, temas económicos, no hay mucho que hacer y partir lo más rápido a Puerto Montt”, comentó Emilio Mancilla con Redgol.

El técnico de Puerto Montt asegura que ya se había avisado hace días que venía este nuevo frente de mal tiempo, por lo que no se debería esperar hasta el final para tomar decisiones que los comprometen.

“Mira, nosotros revisamos la semana pasada el tema del clima y sabíamos que venía esto, es lamentable la organización”, destacó el técnico de los delfines.