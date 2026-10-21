Existe la chance de que Colo Colo sea campeón la próxima semana. Eso sí, no celebrarían en cancha, sino que viendo el clásico universitario por TV. Conoce lo que debe ocurrir.

En Colo Colo transitan por un sendero bastante extraño. Si bien la U de Chile les recortó siete puntos en las últimas tres fechas y aparecieron dudas, aún el Popular tiene nueve unidades de ventaja cuando restan seis fechas por jugarse.

Por lo mismo es que sacando la calculadora, existe la posibilidad de que los albos sean campeones la próxima semana, aunque eso ocurriría sin que estén presentes en la cancha.

La fórmula para que Colo Colo sea campeón sin jugar

De ganarle a Palestino el domingo y el próximo viernes a la U de Conce, el cuadro de Fernando Ortiz llegaría a 60 puntos en la tabla. Y con cuatro partidos restantes, son 12 las unidades que restarán por jugarse.

Universidad de Chile actualmente tiene 45, por lo que para que Colo Colo no solamente debe sumar los 6 puntos ya mencionados para salir campeón, sino que esperar que los azules sumen máximo dos puntos en las dos fechas venideras.

En Colo Colo están atentos al desenlace del torneo

Por ejemplo, tiene que empatar ante Everton en el partido que disputarán el lunes y luego hacer lo mismo ante Universidad Católica, en el Claro Arena.

No es todo. También en el Monumental deben estar atentos a lo que pase justamente con la Católica, que actualmente está a 12 puntos pero con un encuentro pendiente.

Por eso la fórmula en este caso es diferente: los cruzados no deben sumar más de 5 puntos en sus tres próximos partidos, que serán ante La Calera, Audax Italiano (el que fue postergado) y el clásico ante la U.

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Como el Cacique juega ante la U. de Conce el viernes 30 de octubre, existe la chance de que sea campeón sin jugar. Esto puede ocurrir el domingo 1 de noviembre, cuando la U y la UC jueguen el clásico universitario.

Por ahora lo único claro es que para que Colo Colo sea campeón ese duelo en Las Condes no lo puede ganar el equipo de Fernando Gago, pues ya está dicho que no deben sumar más de dos puntos. El resultado de la UC queda supeditado a lo que pase ante caleranos e itálicos.

Perdería algo de brillo el título para los hinchas, que siempre esperan celebrar con su equipo ganando en cancha. Pero las matemáticas no fallan, por lo que el escenario es totalmente posible.