Escoltado y con vuelo exclusivo: El plan de Vozinha para asistir a la ceremonia del Balón de Oro

El portero de Colo Colo tiene un itinerario especial para lograr llegar a la premiación más importante del planeta fútbol.

Una semana más que importante enfrenta Vozinha. El portero de 40 años podría volver a ser titular en Colo Colo en una fecha clave por la Liga de Primera. Pero además tiene a la vuelta de la esquina la premiación del Balón de Oro.

La cosa es así. Tras la caída por 5-2 ante Coquimbo Unido, el DT Fernando Ortiz ha visto mejor a Josimar Dias que el resto de portero del Cacique. Incluso por sobre Gabriel Maureira. Por lo que todo apunta a que será titular este domingo 25 de octubre cuando los albos visiten a Palestino en el Estadio Santa Laura.

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Pero lo que complica el itinerario de Vozinha, es que al día siguiente, el lunes 26 de octubre, se realiza la premiación del Balón de Oro. Cita más que especial debido a que por su gran cometido en el Mundial, donde fue elegido como el mejor de la competencia, el portero de Cabo Verde se metió en la lista para ganar el Trofeo Yashin, que lleva el nombre del histórico portero apodado como la “araña negra”.

El arquero de Colo Colo compite por el premio con jugadores como Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Emiliano “Dibu” Martínez, Édouard Mendy, Gregor Kobel, David Raya, Matvey Safonov, y Unai Simón.

El plan de Vozinha para jugar por Colo Colo y llegar al Balón de Oro

Por el tamaño del evento, el portero ya tiene un plan listo para poder viajar a la ceremonia que ahora por primera vez en Inglaterra y el recinto elegido es el London Palladium, en Londres.

Según indicó Cooperativa Deportes, el plan incluso contempla que el jugador sea titular ante Palestino. Por lo que todo se ejecutaría tras el partido del domingo que está programado a las 17:30 horas.

El medio citado reveló que habrá un transporte exclusivo para Vozinha para que en 25 minutos pueda trasladarse desde Santa Laura al aeropuerto de Santiago. Hasta sería escoltado para hacerlo aún más rápido.

Luego en el aeropuerto tendría un trato express para pasar directo al vuelo. Lo que sería a eso de las 21:00 horas para iniciar el viaje hacia Londres. De todo salir perfecto, al medio día del lunes ya estaría en Inglaterra para participar de la ceremonia. “Es solo decisión de Vozinha si participa del la premiación”, recalcaron por el esfuerzo que tendrá que realizar el golero.