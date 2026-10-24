El Niño Maravilla afronta un nuevo desafío con el CF Montreal, que recibe a Nashville SC este sábado por la MLS.

Alexis Sánchez se prepara para un nuevo compromiso en el fútbol norteamericano. El CF Montreal enfrentará a Nashville SC este sábado por la MLS, duelo clave para el equipo canadiense en el cierre de la temporada.

El delantero chileno viene de vivir una jornada amarga en el Campeonato Canadiense, donde Montreal quedó eliminado ante Forge en la definición por penales. En aquel encuentro, el tocopillano observó el partido desde el banco de suplentes.

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¿A qué hora Montreal vs. Nashville y dónde VER EN VIVO?

CF Montreal y Nashville SC se enfrentan este sábado 24 de octubre, a las 14:30 horas de Chile , en el Estadio Saputo, Canadá, donde el cuadro local intentará aprovechar su condición de anfitrión para sumar tres puntos.

El partido de Montreal ante Nashville se podrá ver en Chile exclusivamente a través de Apple TV, plataforma de streaming para usuarios previamente suscritos.

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Probables formaciones Montreal vs. Nashville

CF Montreal: Sébastian Breza, Dawid Bugaj, Efraín Morales, Brandan Craig, Viktor Radojević, Samuel Piette, Fabian Herbers, Victor Loturi, Gennadiy Synchuk, Alexis Sánchez, Noah Streit.

Nashville SC: Brian Schwake, Andy Nájar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Shak Mohammed, Cristian Espinoza, Hany Mukhtar, Sam Surridge.

¿Cómo llega Montreal al partido?

Montreal atraviesa un cierre de temporada irregular y necesita sumar puntos para mantener sus opciones de acercarse a los puestos de playoffs.

El equipo de Alexis Sánchez viene de empatar 1-1 ante Seattle Sounders y acumula derrotas frente a Atlanta United y Toronto FC.

Ahora deberá enfrentar a Nashville SC, líder de la MLS con 67 unidades, en un exigente desafío para el conjunto canadiense.

En resumen…