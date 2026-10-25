El delantero chileno fue clave para la victoria de su equipo por 4-2 ante el Toronto FC de Benjamín Kuscevic y sigue en carrera por meterse en Playoffs.

Pese a que perdió la oportunidad de ser campeón a mitad de semana con el Columbus Crew, el delantero chileno Gonzalo Tapia vive su mejor momento desde que llegó a la Major League Soccer (MLS).

Luego que la semana anterior se inscribiera en el marcador con un cabezazo para la victoria en el derbi de Ohio ante FC Cincinnati, por segundo duelo consecutivo, el ex Universidad Católica dijo presente para un nuevo triunfo de su equipo.

Por la jornada 31 de la MLS, Columbus Crew recibía de local a Toronto FC, donde milita otro chileno como Benjamín Kuscevic, y en el mano a mano la victoria fue para Tapia, no sólo porque su equipo ganó por 4-2, sino también porque abrió la cuenta en este lance.

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Gonzalo Tapia agranda racha goleadora con Columbus Crew

En el minuto 16, el nacional aprovechó una asistencia por derecha de Mohamed Farsi quien lo dejó sólo frente al arco rival para el 1-0 de su escuadra, que luego aumentó el marcador mediante Malte Amundsen (21′, 48′) y Brooks Lennon (59′).

Si bien Toronto descontó con goles de Daniel Sallói (69′) y Josh Sargent (81′), no le alcanzó para superar a Columbus Crew que se llevó el triunfo final por 4-2, donde Tapia estuvo en cancha durante 79 minutos, para ser reemplazado por Tarun Karumanchi.

Se trata de la tercera anotación en la temporada para el atacante chileno desde su llegada a la MLS en agosto, donde estará a préstamo hasta junio del 2027. Suma un total de 342 minutos en ocho encuentros, donde además registra dos asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la jornada 32 de la MLS, el Columbus Crew de Gonzalo Tapia visitará al FC Dallas en el Estadio Toyota de Frisco, este miércoles 28 de octubre desde las 21:30 horas de Chile.

En resumen