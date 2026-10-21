Los dos delanteros chilenos se juegan la chance de sumar un título en Norteamérica y así meterse en la próxima Copa de Campeones de Concacaf.

La noche de este miércoles 21 de octubre puede ser histórica para dos futbolistas chilenos como son Alexis Sánchez y Gonzalo Tapia, quienes tienen la chance de sumar un nuevo título en sus respectivos palmareses en Norteamérica.

No sólo eso, pues en caso de conseguir este campeonato para sus respectivos equipos, CF Montreal y Columbus Crew, se ganan la posibilidad de clasificar directamente a la edición 2027 de la Copa de Campeones de Concacaf, la popular Concachampions.

ver también Técnico del Montreal respalda a Alexis Sánchez tras empate: “Orquestó muy bien el juego”

Alexis y Tapia van por el pase a Concachampions

El primero que saltará a la cancha es el cuadro del tocopillano, quien buscará el sexto Campeonato Canadiense de su historial, y su primer título después de cinco años, cuando a partir de las 20:00 horas en el Estadio Saputo reciba al Forge FC.

Los medios de la nación norteña apuntan que Alexis Sánchez será titular en el CF Montreal, aunque la duda del técnico francés Phillipe Eullaffroy es si ubicarlo como único hombre en punta, o ubicarlo a la zona de volantes ofensivos por detrás del ‘9’.

En la vereda del frente, Gonzalo Tapia está ad portas de sumar el primer título internacional de su carrera, cuando a partir de las 21:00 horas dispute como local en el ScottsMiracle-Gro Field la definición del torneo de clubes más antiguo del mundo, el US Open Cup.

Por este trofeo que define al campeón de la Copa de Estados Unidos, el Columbus Crew recibirá al St. Louis City, cuadro que hoy se ubica en el segundo puesto de la MLS. La mala noticia es que el ex cruzado arrancaría el lance desde el banco de suplentes.

Tweet placeholder

En síntesis