CF Montreal informó que el arquero chileno se sometió a cirugía en su hombro y no volverá a las canchas, por lo que acabará su contrato con los canadienses.

Para colmo de males. No les basta a CF Montreal con ser el colista de la Conferencia Este en la MLS. Es que el equipo de Alexis Sánchez pierde a otra de sus figuras importantes por lo que resta de la presente temporada: el arquero Thomas Gillier.

Luego que el golero de 22 años viajara a Italia para someterse a evaluación por parte del staff médico del Bologna, club dueño de su pase, por una grave lesión en el hombro derecho, se determinó realizar la operación, lo que ocurrió en la presente jornada.

“Thomas Gillier superó con éxito una cirugía en el hombro derecho y estará de baja hasta el final de la temporada. Le deseamos una pronta recuperación”, informó Montreal, lo que también marca el final de su etapa en el cuadro canadiense, donde estuvo desde mediados del 2025.

Así fue el paso de Thomas Gillier por Montreal

Fue a comienzos de julio del 2025 cuando el Bologna adquirió al meta nacional tras finalizar su paso por Universidad Católica, al que igualmente se le resarció con el pago de US$500 mil dólares. Tras la compra, se le cedió en préstamo a los canadienses.

Entre el segundo semestre del año anterior y la presente campaña en la MLS, Thomas Gillier disputó con CF Montreal un total de 2.520 minutos en cancha durante 28 compromisos, en los cuales recibió 56 goles en contra y entregó su valla invicta cuatro veces. Además, recibió cinco tarjetas amarillas.

Con el final de su paso por la liga estadounidense, el arquero chileno hará su rehabilitación en Italia, donde el equipo dueño de su pase deberá evaluar qué pasará con su futuro. Si cederlo a otro equipo o darle la oportunidad para que sume minutos en la Serie A.

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En síntesis