La Joya estuvo lejísimos de su mejor versión en la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Carlos Palacios vivió una ingrata jornada con Boca Juniors en la primera semifinal de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. La Joya, que recibió la oportunidad de ser titular, estuvo lejos de brillar ante su ex equipo y terminó siendo reemplazado promediando el segundo tiempo.

Para más remate, su equipo perdió por la cuenta mínima, lo que obliga a ir por todo en una semana más para la revancha que se jugará en el mítico Estadio Maracaná.

La siempre exigente prensa argentina fue bastante dura en el análisis en torno al rendimiento del chileno, quien no pudo mantener las buenas presentaciones que tuvo en los partidos previos.

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Las malas notas que Carlos Palacios recibe en Argentina

Diario Olé evaluó al ex Colo Colo con una nota 4, asegurando que “estuvo suelto por el medio. Intentó manejar la pelota, pero no las resolvió de la mejor manera. Tuvo apariciones. En el segundo tiempo pasó a la izquierda a jugar de Velasco y no pesó. A los 21’ lo reemplazó Merentiel”.

Carlos Palacios jugó hasta los 70′ en la derrota por 1-0 de Boca ante Vasco. | Foto: Getty Images.

Por su parte TyC Sports le puso un 5, detallando que “tuvo un ratito en el primer tiempo donde se acomodó por derecha y tuvo cierta influencia en tres cuartos de cancha, aunque solo fueron chispazos. Lo mismo en el segundo tiempo, donde intentó adueñarse de la pelota, pero lo cierto es que nunca pudo manejar el ritmo de Boca”.

Para cerrar está Planeta Boca Juniors, que también fue duro con la Joya. “Ofreció algo de movilidad en campo rival, pero nunca pudo hacerse manija del equipo. Le costó el partido. Fue reemplazado antes de los 65 minutos”, escribieron para ponerle un 4 de nota.

¿Cuándo es la vuelta entre Boca Juniors y Vasco da Gama?

La revancha de este cruce de semis de Copa Sudamericana se jugará el martes 20 de octubre a las 21:30 (hora de Chile) en el Estadio Maracaná.

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En síntesis