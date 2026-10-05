El entrenador del cuadro Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, insistió en el elogio de Play Station para graficar el nivel del chileno, además de contar cómo hizo para volver a tenerlo en un buen nivel tras muchos meses de ausencia y bajos partidos.

El DT de Boca nuevamente volvió a confiar en Carlos Palacios en un segundo tiempo. Y otra vez, el volante chileno le respondió con una buena actuación. Fue en la victoria por 3-0 del cuadro Xeneize ante Unión Santa Fe en La Bombonera. Aunque el “7” rindió a buen nivel, la figura fue un juvenil.

Se trata de Leonel Flores, autor de dos golazos en el triunfo ante el Tatengue. El cronómetro marcaba 61 minutos cuando Palacios entró a la cancha. Reemplazó a Alan Velasco, quien salió con una pequeña lesión muscular, según transparentó Rodolfo Arruabarrena.

“Lamentablemente Alan ha tenido un pequeño desgarro, no he hablado mucho. Esperamos poder recuperarlo y tener opciones”, manifestó el Vasco sobre el jugador surgido en Independiente de Avellaneda. Es decir, una chance para que La Joya sea titular en el corto plazo.

Alan Velasco en acción frente a Unión Santa Fe. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Asimismo, Arruabarrena contó cómo se dio este claro alza en el rendimiento de Palacios, quien se asoció muchas veces con Leandro Paredes en el claro triunfo ante el cuadro santafesino. “Charly está trabajando bien. Lo he dicho la otra vez que está flechita para arriba”, afirmó el otrora lateral izquierdo de Universidad Católica y el Villarreal de España.

Carlos Palacios en acción por Boca Juniors. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Es un chico que hemos charlado bastante. Tiene fútbol y me pone contento que aproveche los minutos”, aseguró el estratego del cuadro Xeneize, quien de todas formas dejó un mensaje en tono de alerta para el ex Colo Colo y todo el plantel que dirige.

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DT de Boca abre chances a la titularidad de Carlos Palacios y lanza recado a su plantel

La baja de Alan Velasco es un problema que el DT de Boca cree tener resuelto y le dejó la puerta abierta a que sea Carlos Palacios quien lo reemplace como titular. “Puede ser Charly, puede ser Seba Villa o (Óscar) Romero. Vamos a ir viendo qué nos piden los partidos, qué vemos en los entrenamientos”, expuso.

Carlos Palacios en acción ante San Lorenzo de Almagro bajo un diluvio. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Arruabarrena agregó que “veremos las situaciones tácticas que podemos necesitar y las características de cada uno. Estoy tranquilo en ese sentido. Sea quien sea, sé que va a rendir y tratará de hacer lo mejor para el grupo”. El siguiente partido liguero del cuadro Azul y Oro será ante Instituto de Córdoba, líder del Grupo B en el Torneo Clausura.

“Hay que seguir trabajando, vamos a tratar de pelear todo, pero no hemos ganado nada. Me van a escuchar mucho decir eso y se van a aburrir. El hincha está ilusionado, pero nosotros bajamos un cambio. Perdimos dos jugadores por un tiempo no tan prolongado”, aseguró el Vasco Arruabarrena.

Rodolfo Arruabarrena ha conseguido el alza en el nivel de varios jugadores. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y mostró su molestia por quienes decían que sería una ausencia larga. “Toto Belmonte en un mes estará de vuelta. Me da bronca que digan que se pierde todo el año. Anulo mufa por las dudas. Me toco un huevo”, sentenció el Vasco, quien parece haber encontrado la fórmula para tener a los Xeneizes encumbrados en todas las luchas.

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