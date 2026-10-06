Más de 4,4 millones de visualizaciones: Chile dice presente en emotivo video de despedida para Lionel Messi

El astro trasandino pone fin a su carrera en la selección y este martes disputa su último partido frente a Benín.

Lionel Messi enfrenta su día más complicado como futbolista. ¿El motivo? Este martes 6 de octubre disputará su último partido por la selección de Argentina. Lo que llora todo el planeta fútbol.

El astro trasandino decidió retirarse en está fecha FIFA y lo hará frente a la escuadra de Benín, que prácticamente vino a pasear a Buenos Aires para despedir al “10”. Hasta la fecha alcanzó a sumar la cifra de 207 partidos oficiales, 125 goles y 68 asistencias. A lo que se suman títulos como el Mundial de Qatar 2022.

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Para está jornada en el Estadio Monumental de River Plate se espera lleno total para darle el adiós definitivo a Messi. Jornada que ha estado marcada por los homenajes para el jugador.

La Universidad de Buenos Aires le entregó el título “Doctor Honoris Causa”, en Rosario -su ciudad natal- se desplegó una camiseta gigante para honrarlo y hasta el Obelisco se iluminó con los colores celestes y blanco para rendirle honor.

El emotivo homenaje de despedida a Lionel Messi: Chile dijo presente

Pero a horas del último partido por la selección de Argentina, la marca que auspicia a Lionel Messi decidió sumarse a los honores y publicó un emotivo video para su despedida.

El registro solo en X -también conocido como Twitter- en minutos superó los 4,4 millones de visualizaciones. En el video de 45 segundos se repasa los mayores logros de la “Pulga”.

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“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Está camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”, indicó Messi.

Lo llamativo es que se hace omisión a su rendimiento en la Copa América 2015 y Copa Centenario 2016, lo que finalmente marcó su primer retiro por culpa de la Roja.

Pero Chile sí dijo presente en esta emotiva despedida. Es que la canción utilizada fue “Gracias a la vida” de Violeta Parra. Composición que se publicó en 1966.

Ahora se utilizó su canción pero una versión en la que Mercedes Sosa entregó su interpretación. Lo que sumó de inmediato los elogios y aplausos para una jornada que será histórica y que marcara un antes y un después para el fútbol mundial.