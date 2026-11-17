El King y el Niño Maravilla se toman el sexto capítulo de Versus de RedGol. ¿Cuál para ti es el mejor de los ídolos de la Selección?

La Generación Dorada de la selección chilena nos dio mucho, de hecho, gracias a ese grupo de jugadores la Roja se dio el lujo de ganarle dos finales consecutivas a Argentina en la Copa América.

Chile contaba con jugadores de renombre internacional, pero dos brillaron con luces propias: Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

El sexto capítulo del programa Versus de RedGol pone al Niño Maravilla y al King en un frente a frente. Donde los periodistas Nelson Martínez Llantén y Carlos Silva Rojas defendieron a sus preferidos.

¿Quién es el más dorado, Alexis o Arturo? Te dejamos el capítulo y te invitamos a sumarte al debate.

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Alexis Sánchez versus Arturo Vidal: ¿Quién es el más dorado?