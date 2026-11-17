La Generación Dorada de la selección chilena nos dio mucho, de hecho, gracias a ese grupo de jugadores la Roja se dio el lujo de ganarle dos finales consecutivas a Argentina en la Copa América.
Chile contaba con jugadores de renombre internacional, pero dos brillaron con luces propias: Alexis Sánchez y Arturo Vidal.
El sexto capítulo del programa Versus de RedGol pone al Niño Maravilla y al King en un frente a frente. Donde los periodistas Nelson Martínez Llantén y Carlos Silva Rojas defendieron a sus preferidos.
¿Quién es el más dorado, Alexis o Arturo? Te dejamos el capítulo y te invitamos a sumarte al debate.
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