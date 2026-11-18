El presidente de Colo Colo se la jugó por Marcelo Bielsa como el próximo entrenador del equipo de todos.

El ciclo de Nicolás Córdova en la selección chilena parece haber llegado a su final tras el empate sin goles ante Colombia en el Estadio Monumental. Ahora toca buscar un reemplazante pensando en el próximo desafío de la Roja: la fecha FIFA de marzo.

Por lo mismo el tiempo apremia en el fútbol chileno, sobre todo si consideramos que le interinato de Córdova en el equipo de todos se alargó demasiado.

Uno que la tiene bastante clara a la hora de buscar un nuevo DT de la Roja es Aníbal Mosa, quien llegó como un hinchas más al Monumental para ver el duelo ante los cafeteros. Para el presidente del Cacique, hay un nombre que puede devolverle la esperanza a Chile: Marcelo Bielsa.

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Mosa quiere a Bielsa para la selección chilena

El timonel albo afirmó que “si a mí me preguntan, trataría de ir a seducirlo. Con Marcelo Bielsa tendríamos todos los estadios llenos, más auspiciadores y tendríamos la posibilidad real de llegar a un Mundial”.

“Bielsa podría sacar una camada de jugadores, eso es una realidad. Lo hizo una vez y no tendría por qué no hacerlo”, agregó Mosa.

Marcelo Bielsa viene de un traumático proceso en la selección uruguaya. | Foto: Getty Images.

Cabe recordar que Bielsa dirigió la Roja entre 2007 y 2011. En 51 compromisos ganó 28, empató ocho y perdió 15, lo que da un 60.13%. Su mayor logro fue clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, donde alcanzó los octavos de final.

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