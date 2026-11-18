El Bichi aseguró que el argentino es la mejor opción que tiene la Roja luego del término del interinato de Nicolás Córdova.

Todo parece apuntar a que el ciclo de Nicolás Córdova al mando de la selección chilena llegó a su término. La igualdad sin goles ante Colombia en el Monumental marcará el punto final del larguísimo interinato del DT, lo que obliga a buscar un reemplazante.

Y el tiempo apremia, ya que en marzo el equipo de todos volverá a la acción para una nueva fecha FIFA, los últimos amistosos antes de empezar a jugar por los puntos pensando en el Mundial 2030.

Uno de los nombres con los que varios sueñan para que se ponga el buzo de la Roja es el de Marcelo Bielsa. El Loco está libre tras un traumático paso por Uruguay, por lo que es cosa de arriesgarse e ir a negociar con él por un segundo ciclo en el equipo de todos.

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Borghi quiere a Bielsa para la selección chilena

Uno que alzó la voz al respecto fue Claudio Borghi, quien en los micrófonos de Picado TV afirmó que “hagamos el ejercicio de traer a Marcelo Bielsa, que creo que es el técnico idóneo para mí. Esto lo digo sin ironía. Él hace un estudio previo de mercado de jugadores, los evalúa”.

“Está bien, no tenemos los elementos que él necesita para hacerlo. Nos sentamos con él ya teniendo un buen equipo y él te va a decir ‘yo cobro cuatro millones’ y decimos ‘¿tenemos cuatro millones?”, agregó.

Marcelo Bielsa está libre luego de un traumático paso por la selección uruguaya. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, el Bichi aseguró que “Bielsa te va a decir: ‘como los elementos que tienen no son adecuados, yo iría a correr el riesgo siempre y cuando me paguen seis’. ¿Tenemos seis millones? No es coser y cantar como dice todo el mundo. Es más complejo”

Bielsa en su etapa como DT de la Roja entre 2007 y 2011 dirigió un total de 51 compromisos, donde ganó 28, empató ocho y perdió 15, lo que da un 60.13%. Su mayor logro fue clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, torneo donde avanzó a los octavos de final.

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En síntesis