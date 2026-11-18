La Roja salió de los 50 mejores países del listado, quedando por encima de dos países Conmebol solamente. España es el indiscutido número uno.

La selección chilena se desploma en cancha y también fuera de ella. Tras el 0-0 ante Colombia, que marcó el adiós de Nicolás Córdova (por ahora), la FIFA dio otro mazazo.

El organismo internacional del fútbol informó su actualización del ranking de naciones. Ahí, la Roja salió de los 50 mejores, algo que no sucedía desde el año pasado. Es más, a Chile lo superan países como Venezuela y Malí.

El Equipo de Todos quedó en el lugar 51°, tras la última actualización de este miércoles 18 de noviembre. Venezuela es 50°, mientras que bajo la Roja están Perú y Bolivia, 54° y 79° respectivamente.

Córdova y los resultados que hunden a Chile

Si bien Nicolás Córdova destacó que su objetivo era darle minutos a jugadores del recambio, lo cierto es que la selección chilena sigue cayendo en el ranking FIFA. Países como Mali y Congo superan a la Roja tras la última actualización del listado.

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¿El peor lugar histórico de la Roja en un ranking FIFA? El puesto 84°, el cual alcanzó el año 2002, en una crisis similar a la actual, en tiempos donde Jaime García y Jorge Garcés tomaron el mando.

Para los más nostálgicos, Chile alcanzó también el lugar 3° del orbe en el prestigioso listado. Dicha hazaña ocurrió en 2016, en pleno auge de la Roja campeona de América.

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Ahora resta esperar la próxima fecha FIFA de marzo 2027 para saber si la Roja puede seguir cayendo o volverá al top 50. Eso sí, lo primero será confirmar al técnico rumbo al proceso 2030.

Top Ten Ranking FIFA:

Así van los países de Conmebol: