El diputado Sebastián Videla informó que se redujeron los precios para el traslado de los hinchas hasta la capital.

Cobreloa comienza a contar las horas para la gran final de la Primera B. El cuadro dirigido por Mario Salas terminó con 57 unidades y al tener el mismo puntaje de San Luis de Quillota, disputarán la primera gran definición por el campeonato de la Liga Ascenso Caixun y por el pasaje directo a la Liga de Primera.

El tema es que está semana se vivió un ambiente complejo para los hinchas naranjas. Primero porque solo se vendieron seis mil localidades para el encuentro en el Estadio Santa Laura y se agotaron en apenas 25 minutos.

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Pero a esto se sumó que se incrementaron los pasajes para los hinchas que se trasladan del norte hasta la Región Metropolitana. Lo que fue alertado por el diputado Sebastián Videla a principio de semana.

Pero este jueves, el propio parlamentario confirmó que hay importantes novedades para los fanáticos de Cobreloa. “Hoy día se comunicó conmigo Latam y me indicó que ya está disponible un nuevo desde Calama a Santiago. También se sumaría otro desde Antofagasta a Santiago, ambos con precios accesibles”, detalló a través de redes.

“Agradecemos la disposición de Latam. Mientras nosotros seguimos trabajando y hemos hablado directamente con Sernac”, agregó Videla. Lo que fue aplaudido por los fanáticos de Cobreloa que reciben un alivio para el bolsillo.

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¿Cuándo se juega Cobreloa vs San Luis?

La definición de la Primera B está programada para este sábado 21 de noviembre. El encuentro está fijado para las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Santa Laura. Lo que será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

A está final llegan Cobreloa y San Luis ya que sumaron 57 unidades en la temporada regular, y fueron los equipos con más puntaje de toda la categoría. Además se indica que el encuentro será arbitrado por Cristián Garay.

En resumen:

Cobreloa y San Luis disputarán la final por el ascenso este sábado 21 de noviembre.

Hinchas de Cobreloa denunciaron que se subieron los precios de los vuelos hasta Santiago.

Diputado Videla confirmó que se rebajaron los costos y hasta se sumaron más viajes para la definción.