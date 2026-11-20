Cobreloa debe lamenta la ausencia de Gustavo Gotti, quien sería reemplazado por el experimentado Juan Ignacio Duma.

La final de la Primera B entre Cobreloa y San Luis se jugará este sábado desde las 18.30 horas en el estadio Santa Laura, partido que definirá al campeón y el primer ascenso de la categoría.

Los nortinos llegan envalentonados luego de golear 3-0 a Puerto Montt en la última fecha. Además, lograron remontar una desventaja de dos puntos al cuadro canario, que había pasado a la punta del certamen.

Lo malo es que Mario Salas no podrá contar con la gran figura del cuadro calameño, pues el delantero Gustavo Gotti quedó suspendido debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

Mario Salas buscará el título de Cobreloa

El reemplazante de Gotti en Cobreloa

El Comandante buscará experiencia para reemplazar al goleador, por lo que será Juan Ignacio Duma el elegido para comandar el ataque del cuadro calameño. Le ganará la pulseada a Vicente Conelli, el otro candidato fuerte que había.

Duma fue titular en los partidos de Copa Chile ante Coquimbo Unido, cuando recién llegó Salas, pero en la Primera B habitualmente es suplente en los Zorros del Desierto.

Será acompañado en ofensiva por Álvaro Delgado, habitual delantero titular en el elenco de Calama.

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El resto serán los mismos jugadores que se han afianzado en el 11 inicial. Hugo Araya; Rolando González, Matías Tapia, David Tapia; Tomás Aránguiz, Diego García, Cristián Muga, Gatica, Jorge Gatica, Facundo Velazco; Duma y Delgado.

En caso de igualdad en los 90 minutos, la final de la Primera B se definirá a través de lanzamientos penales. No está contemplado el alargue.