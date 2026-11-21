Con la ausencia del chileno, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, el cuadro carioca logró una ventaja inalcanzable para los paulistas y suman el noveno título de su historia.

Pese a que no iba a estar presente en la cancha, al estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, el chileno Erick Pulgar tenía la oportunidad de sumar un nuevo título con el Flamengo, cuando por la jornada 36 del Brasileirão visitaban al Palmeiras.

Por la ventaja de seis puntos que tenían en la tabla de posiciones (79 puntos contra 73), el conjunto carioca necesitaba al menos rescatar un empate desde São Paulo para convertirse en bicampeón de la competencia. Sufrió, pero lo consiguió.

Es que Palmeiras se puso tempranamente en ventaja, cuando el colombiano Jhon Arias conectó un cabezazo dentro del área rival para poner el 1-0 que extendía la definición hasta la próxima jornada. Pero Flamengo tenía otros planes en mente.

Al minuto 76 apareció uno de sus máximos goleadores de la temporada, como Samuel Lino, para poner el empate por 1-1, suficiente para “repetirse el plato” y encumbrarse como el mejor equipo del fútbol brasileño, a dos fechas que termine la temporada.

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¿Cuántos títulos suma Erick Pulgar en Flamengo?

Desde la llegada del antofagastino al cuadro brasileño, a mediados del 2022 proveniente del Galatasaray de Turquía, se convirtió en un pilar fundamental del mediocampo rubronegro. Prueba de ello es que se le extendió su contrato hasta diciembre del 2029.

En cuatro años y medio con el Flamengo, Erick Pulgar conquistó tres campeonatos cariocas (2024, 2025, 2026), dos Brasileirão (2025, 2026), una Copa de Brasil (2024), una Supercopa de Brasil (2025), dos Copas Libertadores (2022, 2025), una Copa Interamericana (2025) y una FIFA Challenger Cup (2025).

Para completar el calendario, al Mengão le restan dos compromisos: este domingo 29 de noviembre de visita ante Coritiba, y el miércoles 2 de diciembre como local en Maracaná con Chapecoense, día en que se le entregará el título de campeón.

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En síntesis