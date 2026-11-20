La finalísima de la Primera B está programada para este sábado donde loínos y canarios buscarán el título y el ascenso directo a la Liga de Primera.

Comenzó la cuenta regresiva. La final de la Primera B se disputará este sábado 21 de noviembre y tendrá como protagonistas a Cobreloa y San Luis de Quillota. Equipos que llegan a la definición con importantes bajas.

El cuadro de Mario Salas sumó un contundente triunfo ante Puerto Montt y llegó a los 57 puntos. Sin embargo, sufre con la ausencia de Gustavo Gotti por acumulación de tarjetas. Pese a los intentos de la dirigencia, el delantero no fue perdonado y el Tribunal mantuvo la sanción sobre el ariete.

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Por su parte, San Luis de Quillota debe asumir la baja de tres jugadores estelares en la campaña que ha comandado Humberto Suazo. De partida “Chupete” no podrá contar con Facundo Juárez que recibió la tarjeta roja directa ante San Marcos de Arica. Para peor, recibió tres fechas de castigo.

Además se suman Ignacio Meza que cumple la última fecha de sanción tras la expulsión ante Deportes Recoleta (recibió dos fechas) y Vicente Durán que llegó a su octava amarilla y por acumulación también se pierde el encuentro en el Estadio Santa Laura.

San Luis confía en dar el batacazo ante Cobreloa

Pero más allá de las bajas, y que San Luis de Quillota tendrá que rearmar prácticamente la defensa, el plantel canario confía en dar el batacazo este sábado.

“La motivación para nosotros siempre ha estado”, recalcó Guillermo Avello, autor del golazo ante Arica y que le permitió llegar a esta definición ante Cobreloa. “Fuimos avanzando poco a poco y siempre cada partidos lo abordamos como una final. La motivación siempre ha estado”, recalcó la figura de San Luis a Decimasports.

Por lo que la fe sigue intacta para lograr hacer historia ante un gigante del fútbol chileno y volver a la anhelada Liga de Primera. Cabe consignar que el duelo entre San Luis y Cobreloa está programado a las 18:30 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.