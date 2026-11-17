El King aplaudió de pie la espectacular tapada del golero del Swansea desde los doce pasos en el amistoso.

La selección chilena tiene nuevo candado en el arco. Esto por el gran rendimiento de Lawrence Vigouroux, y que bajo el interinato de Nicolás Córdova se ha transformado en le arquero estelar de la Roja.

El tema es que este martes, el portero del Swansea City volvió a ser titular y salvó la plata en el equipo nacional. Esto porque en el minuto 34, Vicente Pizarro derribó en el área a Daniel Muñoz. Lo que provocó el penal para los colombianos.

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El encargado de patear desde los doce pasos fue Luis Suárez. El delantero del Sporting Lisboa trató de colocarla al palo derecho, pero no contaba con la astucia de Vigouroux.

El portero de 32 años se estiró y con su brazo derecho logró despejar el balón y evitar la apertura del marcador. Lo que destacó Arturo Vidal que de pie prácticamente aplaudió el cometido del portero.

Lawrence Ian Vigouroux se transformó en la gran figura de Chile: Vidal lo aplaudió de pie

“El arco es de él. Es lo único que le faltaba. Qué tapada se mandó. Muy bien. Le pegó fuerte, tremenda tapada”, recalcó de entrada Vidal en el react de Mega.

Tras ello, vino la repetición de la jugada y confirmó la gran reacción de Lawrence. “¡Qué atajada! Está muy fuerte. Llegó abajo con una mano. Muy bien. Ojalá en algún momento pase a jugar en la Premier. Es un tremendo portero”, agregó el Bicampeón de América.

En el complemento, Colombia siguió generando peligro en el arco de Chile, pero nuevamente Vigouroux se alzó como la figura. Lo que destacó Arturo Vidal y hasta lo comparó con otro Bicampeón de América. “Lo bueno de Vigouroux es que te da mucha seguridad. Nos pasaba lo mismo con Claudio Bravo. Sabíamos que atrás nos iba a salvar”, recalcó.

¿Dónde juega Lawrence Vigouroux?

El portero de 32 años disputa la Championship con el Swansea City. De momento tiene contrato hasta mitad del 2028. Ahora en el ascenso inglés, el equipo de Lawrence Vigouroux se ubica sexto con 26 unidades. La próxima fecha será la 16° este sábado 21 de noviembre cuando reciban al Albion. Partido donde se espera el retorno del portero nacional bajo los tres palos.