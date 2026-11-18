Lawrence Vigouroux se consolida como arquero de la selección chilena tras atajarle un penal a Colombia que fue aplaudido por Julio Rodríguez.

La selección chilena cumplió una pobre presentación ante Colombia en el estadio Monumental al igualar 0-0, lo que demuestra que actualmente está muy lejos de competir a nivel internacional.

A pesar de esa amarga realidad, hay un punto destacable: la presencia de Lawrence Vigouroux en la portería de la Roja, meta que incluso tapó un penal de manera espectacular.

Julio Rodríguez, ex preparador de arqueros de Colo Colo, destaca la presencia del actual golero del Swansea, uno de los pocos aciertos de Nicolás Córdova.

“Vigouroux está cumpliendo muy buenos partidos en la selección. Yo me imagino que se ve muy serio, se ve muy responsable. Debe ser un tipo que entrena muy duro en su club de Inglaterra y viene lógicamente dispuesto a jugar por la selección”, manifiesta en charla con RedGol.

Lawrence Vigouroux fue figura de la Roja con su penal atajado

La gran atajada de Vigouroux

El penal que le contuvo a Luis Suárez fue espectacular, porque intuyó al rincón donde iba a ir el remate. A pesar de que el colombiano le pegó fuerte, el chileno la pudo desviar al córner.

“El penal es algo bien especial, pues los arqueros tienen todo el mérito cuando atajan un penal. Y el penal que ataja Vigouroux era bien, bien, bien difícil, diría yo”, explica Rodríguez.

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Luego agrega que “era uno de los penales más difíciles porque iba abajo, muy cerca del poste derecho. Y él, con su agilidad y su tamaño también, porque es bastante alto, tiene muy buen alcance, puso la mano firme porque el tiro iba fuerte”.

No tiene problema en calificar la contención como “uno de los mejores penales que he visto atajar desde hace mucho tiempo“, finalizando con que “lo hace de gran forma”.