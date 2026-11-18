El King recalcó que Osorio tiene características para marcar diferencias como Arjen Robben. "Es muy difícil marcarlo", agregó el capitán de Colo Colo

La selección chilena sumó un nuevo empate ante su similar de Colombia y cerró la fecha FIFA de noviembre sin saber de triunfos ni pudo marcar goles.

Rendimiento que además significa el cierre del proceso de Nicolás Córdova. El interinato del adiestrador llegó a su fin y todo apunta a que ya desde el 2027 llegara un nuevo entrenador.

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Medida que algunos como Arturo Vidal piden a gritos ya que su estilo empieza a afectar el juego de las estrellas de la Roja. Uno de los principales damnificados fue Darío Osorio.

Pese a ser indicado como el creador del equipo, terminó defendiendo por varios pasajes y hasta más pegado al arco de Lawrence Vigouroux. Incluso hubo jugadas donde llegó a estar casi a la misma línea de los centrales.

Vidal defendió a Osorio de las críticas

Pero la historia cambiaba cada vez que Osorio tomaba el balón. Con su velocidad llegaba hasta la cocina. Aunque esto fueron solo chispazos.

Por lo mismo, el King le recomendó que se compare con una figura Mundial y que tiene su mismo estilo. “Es de lo mejor es Osorio. Con esa velocidad puede marcar diferencias. Es muy difícil marcarlo”, recalcó Vidal al ver como gambeteaba el formado en la “U” a sus rivales.

Para Vidal, Osorio tiene que aprovechar su estilo de juego tal como lo hacía Robben

“Cuando Osorio entienda que con su velocidad puede ganar los duelos. Hay que mostrarle los videos de (Arjen) Robben. Que no le importe perder la pelota, que vaya no más”, agregó haciendo la comparación con el legendario jugador holandés que brilló en Chelsea y Bayern Munich entre otros.

¿Cuándo juega Darío Osorio?

Ahora el seleccionado nacional debe retornar a Inglaterra para disputar la Premier League. Su próximo desafío será este sábado 21 de noviembre cuando el Crystal Palace visite al Coventry City.

El elenco de Darío Osorio está obligado a sumar para salir del fondo de la tabla. Además será el primer partido de Thomas Frank al mando del equipo tras la salida de Pierre Sage.