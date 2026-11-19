Darío Osorio empieza a adaptarse al Crystal Palace en la Premier League y un colombiano que jugó en ese equipo le dice lo que debe hacer.

Darío Osorio es actualmente el único jugador chileno que milita en la Premier League, tras haber sido comprado por el Crystal Palace a comienzo de temporada.

El zurdo es una de las grandes esperanzas de recambio que hay en la selección chilena, a pesar de que por ahora solamente muestra algunos chispazos con la camiseta de la Roja.

En Inglaterra no ha logrado afianzarse en estos primeros meses, que han sido de transición tras haber brillado en el Midtjylland. A pesar de eso, le llegó un buen consejo.

Darío Osorio en el Crystal Palace

Le piden a Darío Osorio que sea empeñoso en Inglaterra

El lateral colombiano Daniel Muñoz, que jugó dos años en el Crystal Palace y actualmente milita en el Nottingham Forest, manifestó que el formado en Universidad de Chile no debe bajar los brazos para triunfar en el elenco londinense.

“Darío es un chico con talento, llega a un club que conozco bien”, manifestó Muñoz en el Monumental, luego del partido amistoso entre Chile y Colombia.

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Agregó que ahora tiene que enfocarse en pelear la titularidad. “La verdad que si le mete ganas, empeño y disciplina, con sus cualidades puede triunfar en el fútbol inglés”, sostuvo.

Osorio, desde que arribó al fútbol británico, ha jugado nueve partidos en el Crystal Palace, pero solamente en dos de ellos ingresó como titular.

Ambos fueron en la Copa de la Liga, lo que demuestra que el DT Thomas Frank aún considera que está en una especie de rodaje en su llegada a Premier League.