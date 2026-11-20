Este viernes en Barranquilla se reunirá el Consejo de Presidentes del organismo para analizar cuatro puntos claves para el fútbol sudamericano de acá a 2030.

Este viernes 20 de noviembre, en la ciudad colombiana de Barranquilla, se llevará a cabo una reunión que puede ser clave para el futuro del fútbol sudamericano de acá hasta 2030, pues se llevará a cabo el Consejo de Presidentes de la CONMEBOL.

En un exclusivo hotel de esta localidad, los 10 presidentes de las asociaciones miembro, entre ellos el chileno Pablo Milad, se reunirán con la máxima autoridad del organismo Alejandro Domínguez para tratar temas que, según reportes, se vinculan con las selecciones y el proceso para el próximo Mundial.

De acuerdo a lo que menciona el periodista ecuatoriano Nicolás Rivera, de la radioemisora Diblu FM, son cuatro los puntos centrales que se tratarán en el Consejo de la Conmebol en Barranquilla, los cuales requieren una aprobación total de parte de los países.

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La cumbre de Conmebol que cambiará el fútbol sudamericano hasta 2030

El primero de los puntos será el ratificar el apoyo unánime por parte del organismo para la continuidad de suizo Gianni Infantino como presidente de la FIFA para las elecciones de la entidad que se celebrarán en marzo del 2027 en Marruecos.

Después, viene el tema Eliminatorias. En esta pasada la Conmebol analizará las dos propuestas para el proceso rumbo al Mundial 2030, que son mantener el formato actual o implementar la Liga de Naciones. Además, se confirmará la fecha en que se inicie esta campaña a partir de 2027.

Lo último a tratar durante la reunión en Barranquilla será “analizar las posibles sedes para la Copa América 2028“, donde el principal candidato para volver a albergar el evento es Estados Unidos, aunque oficialmente le corresponde a Ecuador organizarlo.

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En síntesis