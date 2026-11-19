La drástica decisión de Colo Colo en votación de presidentes de la ANFP: “No nos sentimos cómodos”

Este jueves 19 de noviembre se vivió un momento más que importante en la ANFP. Esto debido a que se decidió el nuevo Presidente, y Jorge Uauy fue electo como el encargado de comandar a la máxima institución del fútbol chileno.

El directivo que dejará Palestino para tomar el cargo de Pablo Milad, recibió 27 votos a favor, mientras que su rival Jorge Yunge se quedó con 14. Mientras en los comicios se reportaron dos nulos y siete blancos. Cifra que destacó porque Colo Colo decidió abstenerse de apoyar a alguno de los candidatos.

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“Votamos en blanco como habíamos dicho. No nos sentíamos cómodos con ninguno de las dos listas”, lanzó de entrada Aníbal Mosa que confesó que no estaba convencido con ninguno de los candidatos.

“Como Presidente de Colo Colo tengo que ser cuidadoso y respetuoso, los votos se deben justificar ante la hinchada, no tan solo ante un directorio. Lo más salomónico era abstenerse”, sentenció el representante de ByN.

“Felicité a Jorge y ahora solo le deseamos lo mejor. Si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros“, agregó Mosa dejando en claro que ahora espera se acaben las rivalidades y haya un trabajo unificado por el bien del fútbol chileno.

Las primeras declaraciones de Jorge Uauy como nuevo Presidente de la ANFP

Ahora el nuevo mandato de Jorge Uauy comienza en el mes de enero del 2027. Lo que también implica que se deberá abordar el tema de recuperar el edificio ubicado en Quilín que desde octubre está clausurado.

Por lo que decidió tomar el camino más conciliador para sumar el apoyo de aquellos votos nulos y blancos. “Nos vamos a poner a trabajar, para conocer en detalle lo que ocurre dentro de la ANFP. Haremos un traspaso ordenado”, enfatizó.

Además abordó el tema de la separación entre la ANFP y la Federación, lo que debería quedar oficializado y con todo en regla entre los próximos 80 y 180 días.