En Colo Colo aseguran que el proyecto se construirá "a mediano plazo" y que costará alrededor de 150 millones de dólares.

En Colo Colo no solamente están enfocados en hacer un buen papel en lo deportivo, sino que lo institucional es importante y para eso quieren construir un nuevo estadio Monumental.

Aníbal Mosa asegura que eso “va a ocurrir tarde o temprano” y se animó a dar plazos, montos y ejemplos en los que ha trabajado el equipo de arquitectos con los que está conversando.

“He tenido reuniones en Londres con dos estudios y Colo Colo es una marca que llama la atención. Es un proyecto muy grande, no son pocas lucas, pero queremos hacer la Ruca nueva”, dijo en Mega.

Sobre el momento en que esto empezará a desarrollarse, señaló que “no me quiero casar con una fecha, pero no será algo eterno a 10 años más, debe cuajar en el mediano plazo”.

El Monumental puede tener una nueva cara en los próximos años

El precio y los estadios que mira Colo Colo

Mosa asegura que se trata de una inversión demasiado grande. “Es un proyecto que costará alrededor de 150 millones de dólares, por ahí, si no un poco más”, dando luces de lo enorme que será el nuevo estadio.

Entiende que hay plazos que respetar. “Son estructuras que te vas a demorar en hacer los proyectos, unos 12 meses. Ingeniería, arquitectura, climatización, sonido, la cancha”, advierte.

ver también Aníbal Mosa cuenta el plan de Colo Colo para suplicar perdonazo a Conmebol en Copa Libertadores

Luego indica ejemplos en los que se pueden basar. “Estamos trabajando con los mejores del mundo. Los que buscan el naming right, los arquitectos, que construyeron Wembley y el Mercedes Benz de Atlanta. De ese nivel. Está avanzando la cosa, que tengan tranquilidad”, establece.

Además dice que con esto “no busco ser el mejor presidente de Colo Colo. Me interesa proyectar los próximos 50 años, la estructura organizacional, el tema deportivo y el estadio nuevo para las nuevas generaciones”.