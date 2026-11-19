El Nano dijo que no se le acercaron a conversar una extensión de vínculo en los lilas. Su foco es terminar su ciclo clasificado a Copa Sudamericana.

Fernando Díaz sigue haciendo un campañón en Deportes Concepción. Peleando ir a Copa Sudamericana, el DT curiosamente se ve lejos de una renovación, algo que dejó en claro en reciente conferencia de prensa.

Tal como dijo Daniel Garnero, quien avisó que no se le acercaron a conversar para seguir en la UC, el Nano despachó una frase similar. Consultado sobre gestiones para extender su vínculo en los lilas, el DT fue directo.

“No, ninguno, ya queda poco, estoy super concentrado en terminar el año como corresponde, pero quedando dos semanas ya asumo que es difícil (una renovación). No hablo de lo que me gustaría en su momento, estoy muy concentrado en tratar de terminar el año como podíamos hacerlo”, lanzó.

Fernando Díaz le habla al hincha de Concepción

Dejando en claro que se da por “no renovado”, al no existir conversaciones con la dirigencia, Fernando Díaz destacó el gran repunte del equipo bajo su mando. Ahí le habló directamente a los hinchas del León de Collao, con tintes de despedida.

/Photosport

“No es fácil, no es normal lo que lograron los jugadores, de pasar de cero a 10 tan rápido. El club descendiendo y ahora pelear una copa estando segundos o terceros en la segunda rueda, son rendimientos que hablan del buen trabajo de jugadores y rendimiento técnico”, sostuvo.

En relación a su balance en la banca, el DT apeló a la frase “entregar el corazón por un objetivo”. Según el Nano, “ese fue el motivo de llegar acá, una buena campaña y a nivel personal mantenerme dentro de los parámetros que ha sido mi carrera”.

ver también Remezón en el Biobío: dirigió este año, ayudó a escapar del descenso y es despedido de Concepción

“El cariño de la gente de Concepción, me encanta ir al centro, no solo por estar en el equipo más popular… He sentido que la gente ha reconocido el trabajo nuestro, la gente de la ciudad de Concepción”, cerró.