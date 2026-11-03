Luego de vencer a Palestino, el DT del León de Collao sacó cuentas alegres del rendimiento de su equipo y se aferra a la ilusión de competir internacionalmente.

El Nano Díaz sacó varias cuentas alegres luego de la victoria de Deportes Concepción sobre Palestino. Los lilas celebraron un triunfo por 1-0 gracias a un solitario gol del defensor argentino Fausto Grillo. Y retomó la senda ganadora luego de dos partidos sin saber de eso.

Tras superar al Tino, el entrenador del León de Collao sacó la voz para graficar cómo se dio el partido en el estadio Ester Roa Rebolledo. “Era un partido muy importante. Nuestra posibilidad de seguir en carrera para una ilusión de hace rato: una copa”, manifestó Fernando Díaz en TNT Sports.

“Hemos hecho una buena segunda parte del campeonato, no habíamos podido ganar los últimos dos partidos. Por lo tanto eran finales para nosotros. Seguimos en carrera ante un rival difícil y quedamos más cerca de ellos”, añadió el experimentado entrenador sobre la persecución a los árabes.

Fernando Díaz sabe que la campaña de Deportes Concepción superó largamente las expectativas. (Jorge Loyola/Photosport).

Agregó que “cerramos bien nuestras líneas, en el primer tiempo manejamos bien la pelota. Llegamos algunas veces en un partido cerrado. Una de nuestras fortalezas es la parte defensiva, no recuerdo alguna ocasión del rival”. Tras eso, el DT le dio un fuerte respaldo a su plantel.

“El esfuerzo que hacen los jugadores. Ustedes entenderán que ellos hicieron un esfuerzo muy fuerte en un equipo donde había muy poca esperanza y logramos muchos resultados importantes. Eso trae un desgaste, pero el plantel entendió que primero había que olvidarse del descenso y luego, luchar por una copa”, lanzó Díaz.

Fernando Vásquez y Gerardo Reinoso durante el duelo que el Conce le ganó a Palestino. (Marco Vázquez/Photosport).

Tuvo más de ese deseo popular del Conce de anotarse en un torneo continental. “Es la ilusión que tiene la gente y nos hace jugar con esa ilusión”, aseguró el estratego, quien fue campeón en la Unión Española en el Torneo Apertura 2005. Y quiere poner a los lilas en el plano internacional.

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Nano Díaz respalda el rendimiento de Deportes Concepción: “El objetivo lo cumplimos hace rato”

El Nano Díaz tiene claro que su arribo a Deportes Concepción se produjo en un contexto de emergencia por escaparle al fantasma de la Primera B. “Llegué con el objetivo de salir del descenso, lo hicimos y nos alejamos”, manifestó el director técnico.

“El rendimiento y la entrega de los jugadores hace un equipo sólido y competitivo. En el segundo tiempo requeríamos tapar los espacios y contragolpear. Somos un equipo difícil”, añadió el experimentado estratego sobre este 1-0 ante el Tino.

Fausto Grillo celebró así el gol de Concepción vs Palestino. (Marco Vazquez/Photosport).

Y sacó pecho por lo realizado. “Esperamos que eso nos alcance. Estamos con el objetivo cumplido hace rato, pero hay que seguir luchando por esa ilusión de la gente”, sentenció Fernando Díaz. Ahora el DT debe afinar detalles para que el Conce visite a Everton en el estadio Sausalito.

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