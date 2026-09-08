Luego de sufrir una dolorosa derrota ante Audax Italiano, el Conce recibió una positiva novedad mientras afina detalles para la aventura ante el Cacique en el Monumental.

Deportes Concepción vio frenada su racha positiva justo en la fecha anterior a visitar a Colo Colo. Para colmo de males, Fernando Díaz sufrió la tarjeta roja de uno de sus bastiones en la defensa: el argentino Fausto Grillo, quien luego de la revisión en el VAR fue expulsado.

Grillo le propinó un cabezazo a Felipe Salomoni y dejó con 10 jugadores a los lilas, que perdieron 1-0 ante Audax Italiano gracias a un golazo de César Pinares en los 17 minutos del primer tiempo. Por si todo eso fuera poco, el Nano tuvo que hacer un cambio por obligación.

Y también fue por la baja de una de sus figuras. Aunque por lesión. Las referencias son para Jorge Henríquez, quien en los 56 minutos del encuentro le dejó su lugar al paraguayo Fernando Romero. Eso sí, durante la semana hubo motivos para sonreír.

Piero Maza le mostró la roja directa a Fausto Grillo tras chequear el video. (Eduardo Fortes/Photosport).

Las malas no podían llegar todas juntas. Y así será para el León de Collao en torno al estado de Henríquez. Así lo informó Sabes Deportes. “No hay ninguna lesión compleja en el ex Cobresal. Está apto y a disposición”, reportó el citado medio. Es decir, sí o sí estará en el Monumental.

Deportes Concepción ya visitó Pedrero en la Copa de la Liga. Y Jorge Henríquez jugó. (Diego Martin/Photosport)

Deportes Concepción recupera a Jorge Henríquez para visitar a Colo Colo

Finalmente Deportes Concepción podrá contar con Jorge Henríquez en esta aventura para desafiar a Colo Colo en la fecha 23 de la Liga de Primera 2026. Una noticia esperanzadora, pues se trata de un jugador que ha tenido un positivo rendimiento en la campaña.

Al cabo de 29 partidos disputados por el Conce durante 2026, el volante ofensivo de 32 años suma tres goles y tres asistencias. Computa mil 907 minutos de acción, según el reporte de Transfermarkt. Eso sí, en el cuadro lila quedó una sensación amarga tras la derrota. Pero no completamente.

Fernando Díaz recuperó a un jugador importante para el Nano Díaz. (Marco Vázquez/Photosport).

Así lo manifestó el goleador Joaquín Larrivey. “Quedamos con las manos vacías inmerecidamente, pero esto se gana con goles. Ellos estuvieron finos, nosotros no. También hubo mérito del arquero, tenemos mucha impotencia y frustración. En esta liga las diferencias se marcan en las áreas”, aseguró el Bati a Octava Pasión, donde destacó el rendimiento del portero Tomás Ahumada.

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¿Cuándo juegan Colo Colo vs Deportes Concepción?

Colo Colo recibirá a Deportes Concepción en el estadio Monumental este domingo 13 de septiembre a contar de las 17:30 horas.

Revisa el compacto de la derrota de Deportes Concepción vs Audax Italiano

Así va Deportes Concepción en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Concepción suma 30 puntos al cabo de 22 fechas en la Liga de Primera 2026 y sigue en la lucha por un cupo internacional.