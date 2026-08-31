El Nano sacó pecho por la gran racha que viven los lilas en la Liga de Primera y dejó un recado de aliento y otro de alerta para seguir en búsqueda del boleto internacional de 2027.

Fernando Díaz sabía perfectamente que Deportes Concepción no tenía una misión fácil, pero tiene al equipo encumbrado y con el apetito voraz por lograr un cupo a copas internacionales. Desde la última derrota del equipo en la Liga de Primera, que fue frente a Universidad de Chile, los lilas encadenaron una gran racha.

En los últimos siete partidos, el León de Collao ganó seis y empató uno. El últmo triunfo fue en condición de visitante. Gracias a un gol de Jorge Henríquez, el Conce derrotó por 1-0 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. En ese contexto, el Nano Díaz contestó un llamado de RedGol.

Y analizó el gran presente que viven sus pupilos. “Prefiero darle mérito al plantel, que tuvo una disposición absoluta cuando llegamos. Lo habían pasado muy, muy mal. Últimos todo el campeonato, el jugador lo pasa mal por más que muestre sonrisas con la familia y amigos”, manifestó el experimentado DT.

Fernando Díaz le da indicaciones a Jorge Henríquez, uno de los buenos valores en el repunte lila. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Hicimos un compromiso de mejorar todo. Y pude incrementar cambios de comportamiento, sistemas de juego y ordenamiento. Pero siempre con la ayuda de los jugadores. Eso se ha repetido muchas veces en mi carrera, tanto desde el inicio como cuando llego al final o la mitad de un campeonato”, aseguró Díaz en esa entrevista que le concedió a Paulo Flores.

¿Hay algún secreto ahí?

No me gusta hablar mucho de mí, los chilenos somos especiales y decimos cualquier cosa cuando uno habla de uno. Digamos que he tenido suerte de tener buenos planteles y buenos cuerpos técnicos.

¿Qué tan fuerte está la ilusión por un cupo a torneos internacionales?

Hay poco puntaje entre los equipos. En nuestro caso sacamos una diferencia con los de atrás, aun cuando no estamos matemáticamente salvados. Pero uno empieza a mirar de reojo la parte de arriba. El fútbol es así, tu sabes que jugando bien y encontrando una mecánica se abren las posibilidades de ganar. Y así, las chances de aspirar a más cosas se abren.

Deportes Concepción celebró ante Ñublense en Chillán. (Mauricio Ulloa Ganz/Photosport).

Siempre el deportista busca la gloria y se imagina el máximo. Ganar todos los partidos, aunque la realidad no es así. Y cuando empiezas a ganar, se abren otras opciones. Pero sin perder de vista que el fútbol es veleidoso y hay que seguir en la misma senda.

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Fernando Díaz alienta a Deportes Concepción con las copas: “Podemos pelear más arriba”

Fernando Díaz sabe perfectamente que el rendimiento de Deportes Concepción puede servirles para entrar a una de las copas internacionales de 2027. Pero también tiene claro que hay que mantener el tranco. Y que ahí está el gran secreto de los equipos que consiguen éxitos en esta actividad.

¿Qué tan importante es la hinchada del Conce?

Es una maravilla, en Concepción viví gran parte de mi carrera. La gente siempre te apaña y Deportes Concepción tiene mucho arraigo popular y mucha gente en el estadio. Un grito de apoyo es diferente que una puteada y la gente te ayuda. Sentimos que hay mucha gente de nosotros. Esa es una ayuda, han ido a apoyarnos mucho en cada partido. Nos gusta darles una alegría a ellos, que también lo pasaron mal.

La hinchada lila, siempre presente para apoyar al equipo. (Marco Vazquez/Photosport).

Ni hablar de los malos momentos que vivió el club…

Deportes Concepción estuvo mucho tiempo donde no debería estar por desajustes administrativos y dirigenciales. Puede pelear mucho más arriba como club, pero las malas administraciones significó verlos muchos años en divisiones más bajas. Esto es una alegría para todos ellos.

¿Qué valor le da a la experiencia de un entrenador?

Es el reconocimiento a tantos años. Los técnicos que llevamos tanto tiempo, como Gustavo Huerta, Ivo Basay y algunos otros más jóvenes. Pero si llevamos tanto tiempo es porque cada tanto ganas cosas. En esta actividad debes dar tu sello y ser competitivo. Eso significa ganar. Ganando tendrás más opciones, hay un rendimiento y es lo que debe buscar un DT siempre: rendimiento, exigencia y resultados. Es la única manera de cumplir objetivos en los clubes.

Fernando Díaz saluda afectuosamente a Gustavo Huerta. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

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