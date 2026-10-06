El venezolano Aiderson Abreu, director deportivo del León de Collao, intentó argumentar el encuentro que tuvo con Paqui en plena competencia del equipo y cuando todavía no se sabe qué ocurrirá con Fernando Díaz. ¿Creíble o entró al segmento 'no aclares que oscurece'?

Luego de la eliminación de Deportes Concepción en la Copa Chile, una suerte de escándalo sacudió la interna institucional por un encuentro con Paqui Meneghini. Sobre todo la del plantel profesional, pues el medio Sabes Deportes reveló que hubo una reunión entre personeros del cuadro lila y el exdirector técnico de Universidad de Chile.

Esto mientras el ciclo de Fernando Díaz se ha consolidado a lo largo del segundo semestre de 2026. Y sin que haya luces de un posible alejamiento del avezado entrenador del León de Collao. Por eso mismo fue que causó tanto revuelo este mitin con Meneghini.

Y fue el director deportivo de los lilas el que intentó explicar a qué se debió el encuentro. “En general nos reunimos siempre para conocer a las personas, para conversar de fútbol”, introdujo Aiderson Abreu, quien estuvo de invitado al estudio de Sabes Deportes.

Fernando Díaz en la revancha que el Conce perdió vs O’Higgins en la Copa Chile. (Jorge Loyola/Photosport).

“Una vez que esa conversación es un posible candidato, guardamos la carpeta, lo tenemos ahí y vemos para qué contexto podría servir. No quiere decir que sea para este momento ni para 2027″, añadió Abreu, venezolano que lleva tres años y siete meses en aquel cargo, según su perfil en Linkedin.

Paqui Meneghini tuvo un encuentro con dirigentes del León de Collao. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Puso más antecedentes al servicio de la opinión publica. “Puede ser un momento concreto de la temporada: pelear un descenso o pelear más arriba”, arguyó Abreu, quien en su experiencia ligado al fútbol también fue preparador físico del equipo femenino del CF Fuenlabrada en España.

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Así las cosas, Aiderson Abreu intentó explicar el porqué del encuentro entre Deportes Concepción y Francisco Paqui Meneghini. Aunque probablemente entró en el segmento ‘no aclares que oscurece’ con las razones que aludió para la reunión.

“Es para estar preparados, básicamente tiene que ver con eso. Evaluamos y estudiamos posibilidades así como hacemos todo el análisis previo antes de reunirnos con esta persona, que también nos da un aporte”, sentenció Abreu en esta entrevista.

Fernando Díaz da indicaciones en el duelo de revancha ante O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

Por lo pronto, el León de Collao debe afinar detalles para reanudar la participación en la Liga de Primera 2026. Será local el 11 de octubre ante Unión La Calera, colista absoluto de la tabla de posiciones. El pitazo inicial está pactado para las 17:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

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