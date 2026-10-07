“No está al 100%”: Fernando Gago pone fecha al retorno de Charles Aránguiz en la “U”

El adiestrador de la U explicó la ausencia del referente en el inicio de la llave de Copa Chile ante Antofagasta. El regreso sería antes de lo imaginado.

Universidad de Chile comienza la llave de cuarto de final de Copa Chile ante Deportes Antofagasta. Tras deja fuera de carrera a Everton de Viña del Mar, ahora el elenco dirigido por Fernando Gago se dirigió hasta el norte del país.

Pese a tener bajas como Agustín Arce y Marcelo Morales en la selección, el adiestrador se las ingenió par armar un equipo estelar para visita el Estadio Calvo y Bascuñán.

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El tema es que las alarmas de inmediato se activaron tras conocerse la lista de convocados. Es que el gran ausente fue Charles Aránguiz, que ante los ruleteros sumó 95 minutos en los dos partidos.

Por lo mismo, Gago tuvo que explicar lo ocurrido con el Bicampeón de América. “No estaba al 100% de sus condiciones”, lanzó de entrada Gago sobre la no convocatoria del oriundo de Puente Alto.

¿Cuándo vuelve a jugar Charles Aránguiz?

Ahora Fernando Gago dejó en claro que Charles Aránguiz es fundamental en el esquema de Universidad de Chile. Por lo mismo, apuntó a que la prioridad es la Liga de Primera.

De está forma se espera que su retorno sea el próximo lunes 12 de octubre cuando la U reciba a Ñublense en el Estadio el Teniente.

“Lo hablamos con él. Va a llegar lo mejor posible para el lunes. Creo que sí. Ahora de acá hasta el lunes hay mucho tiempo, pero debería estar disponible”, aseguró Gago.