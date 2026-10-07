El técnico argentino, al guardar a su mejor jugador, da una clara señal que su objetivo principal es el Chile 2.

Fernando Gago tomó una clara definición con Universidad de Chile al dejar abajo del viaje a Antofagasta a Charles Aránguiz, para darle descanso para el duelo ante Ñublense.

En ese sentido, el técnico de los azules desestimó al mejor jugador de la U en los cuartos de la Copa Chile, para que esté bien para la competencia por el Chile 2 a la Copa Libertadores en la Liga de Primera.

Algo que, si bien no lo dice públicamente, es una clara señal que ya decidió su principal objetivo al finalizar la temporada con la U, estando lejos de la pelea por el título.

Charles Aránguiz fue guardado para jugar el lunes ante Ñublense. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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La U debe pelear por el Chile 2 a Copa Libertadores

Algo que también comparte Cristián “Cepillín” Olguín, quien, en conversación con Redgol, asegura que es muy bueno que Gago defina la prioridad de la U, que es volver a la Copa Libertadores.

“Siempre he dicho que Aránguiz debiera estar en todos los partidos, porque es un jugador muy importante, pero también es importante el Chile 2 y la U tiene que aspirar a eso para ir a la Copa Libertadores , así que creo que planifica en buena forma”, destacó el ex jugador azul.

Pese a esto, comparte en resguardar de la figura de Charles Aránguiz, pero también pide que Gago vea la realidad que en este momento no pelea por el título.

“A lo mejor lo cuida, vienen los partidos más importantes, hay que ir de a poco, pero tenemos cero posibilidad de salir campeón y el Chile 2 es muy importante para la U”, finaliza.