El volante queda al margen del primer duelo de la llave, lo que obliga a mover la formación estelar de los azules.

Universidad de Chile tendrá una importantísima baja para visitar este miércoles a Deportes Antofagasta, por los cuartos de final de la Copa Chile 2026 en el estadio Calvo y Bascuñán.

Según confirma el medio Emisora Bullanguera, Charles Aránguiz se queda abajo del viaje al norte del país, por lo que el técnico Fernando Gago tendrá que mover su formación estelar.

Con esto, Aránguiz se suma a las las cinco bajas confirmadas que tienen los azules para el primer duelo de la llave: Marcelo Morales, Igor Lichnovsky, Bianneider Tamayo, Agustín Arce y además los lesionados Octavio Rivero y Lucas Barrera.

Charles Aránguiz fue titular en el último duelo de la U ante Everton. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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¿Qué pasó con Charles Aránguiz en la U?

La baja de Charles Aránguiz mueve el piso en Universidad de Chile pensando en el primer choque ante Deportes Antofagasta, de manera que habrá movimientos en la alineación estelar.

Según el mismo citado medio, esto se debe a que Gago decidió dosificar con el volante de los azules, teniendo en cuenta el próximo compromiso ante Ñublense, del 12 de octubre, con un tono de prioridad a la Liga de Primera y el Chile 2.

En ese sentido, esto le vuelve a abrir las puertas a Marcelo Díaz para aparecer en la formación titular, tal como pasó en el primer partido ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Una jugada arriesgada del técnico Gago, quien apuesta a tener al volante ante los chillanejos, pero que después tendrá amplio plazo para recuperarlo, teniendo en cuenta que la revancha ante Antofagasta es recién el 21 del presente mes.