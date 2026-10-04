El encuentro entre azules y pumas que se jugará este miércoles 7 de octubre en el Norte Grande se verá exclusivamente por streaming. Revisa el paso a paso.

Este miércoles 7 de octubre, vuelve a la acción Universidad de Chile cuando deba visitar a Deportes Antofagasta en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, por la ida de los cuartos de final en Copa Chile, con un aforo permitido de 10 mil personas, dos mil de ellos serán visitantes.

Pero la cantidad de hinchas azules que podrán ver el juego en cancha no es el único detalle a considerar, pues la cadena TNT Sports tomó una decisión que los obligará a cambiar sus planes pues este lance, no se podrá ver por televisión.

Es más, la única forma de poder seguir con imágenes las alternativas del duelo entre la U y Antofagasta por Copa Chile será de forma exclusiva por la plataforma de streaming HBO Max, tal y como ocurrió en octavos con duelos de Colo Colo y Católica.

ver también Video: el paso a paso para activar TNT Sports en HBO Max sin costo adicional en La Serena vs U de Chile

¿Cómo activar HBO Max para ver a la U en Copa Chile?

Lo primero que debemos decir es que aquellos hinchas que son suscriptores de TNT Sports Premium, podrán acceder a la plataforma sin pagar un peso más. Para ello deberán autenticar su cuenta web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña). Tras eso, seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

Entonces, si es hincha de la U o de Antofagasta y quieres ver el duelo por Copa Chile, sigue estas instrucciones:

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max

o abrir la app de HBO Max Seleccionar “Iniciar sesión”

Elegir la opción “Conectar con tu proveedor”

Buscar el operador de TV correspondiente

Ingresar con los datos de usuario ( correo y contraseña del servicio contratado)

del servicio contratado) Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido

la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido

Ahora, si eres suscriptor de TNT Sports Premium y quieres suscribirte a la platagorma de streaming, puedes hacerlo de la siguiente manera:

Contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.

En síntesis