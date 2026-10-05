Festigame 2026 se realizará del 10 al 13 de diciembre en Cenco Florida, con competencias, gaming y una inédita Watch Party de The Game Awards.

Los fanáticos de los videojuegos y la cultura geek ya pueden comenzar a preparar su visita. Festigame 2026 inició oficialmente la venta de entradas para su nueva edición, que se realizará durante cuatro días en Cenco Florida.

El festival se desarrollará desde el jueves 10 hasta el domingo 13 de diciembre, con entradas disponibles a través de Fever desde $12.900.

La edición de este año contará con un recinto de más de 8.000 m², que tendrá espacios de juego, zonas de comida y áreas de descanso para recibir a la comunidad durante las distintas jornadas.

Competencias y grandes finales

Uno de los principales atractivos serán las seis finales de las Clasificatorias Masivas, donde se definirán los campeones de distintas disciplinas.

Las competencias contemplan Just Dance, K-pop, Cosplay Individual, Cosplay Dúo y Trío, Fighting, con Mortal Kombat y Street Fighter, además de Fútbol.

El Main Event también contará con zonas dedicadas a Arcade, Fighting, Shooters y Fútbol, además de actividades y sorpresas en el escenario principal.

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The Game Awards llega a Festigame

La gran novedad de esta edición será la transmisión oficial de The Game Awards el jueves 10 de diciembre.

Festigame realizará una Watch Party con cupos limitados, donde los asistentes podrán disfrutar en pantalla gigante de los premios, anuncios y nuevos tráileres junto a otros fanáticos de los videojuegos.

Festigame 2026 se realizará en Cenco Florida, ubicado en Avenida Vicuña Mackenna Oriente 6100. Las entradas ya están disponibles a través de Fever desde $12.900.

Para conocer más detalles sobre el evento y sus competencias, se puede visitar Festigame.com.