El pasado 5 de marzo regresó tras tres décadas de esperauna de las franquicias más antiguas de Bungie, nos referimos a Marathon, título que llega con una propuesta completamente renovada al siglo XXI.

Esta vez, el estudio deja de lado las campañas tradicionales para apostar por un videojuego con partidas centradas en la supervivencia, el riesgo y la toma de decisiones en tiempo real.

En RedGame de RedGol tuvimos la oportunidad de probar esta nueva versión desde su lanzamiento y, a continuación, te invitamos a conocer todas nuestras impresiones.

Una propuesta intensa y fácil de entender

La base del juego es clara, entrar a un mapa, recolectas recursos y escapar con vida. Esa dinámica, aunque sencilla de comprender, logra generar una tensión constante que se mantiene durante toda la partida.

Cada movimiento importa, avanzar, enfrentarse a otros jugadores o retirarse a tiempo puede marcar la diferencia entre el éxito y perder todo lo conseguido. La sensación de riesgo es constante y uno de los mayores aciertos de este título.

Marathon fue lanzado el pasado 5 de marzo en PS5, Xbox Series X|S y PC. (Imagen: Marathon)

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Además, Bungie vuelve a demostrar su experiencia con un sistema de disparos muy bien logrado, con gran sensación; fluido, preciso y satisfactorio en todo momento.

Partidas dinámicas, pero algo repetitivas

Uno de los puntos fuertes de Marathon es lo entretenidas que pueden ser sus partidas, especialmente durante las primeras horas. Siempre hay algo en juego y eso mantiene la atención del jugador.

Sin embargo, el paso del tiempo puede traer consecuencias en el usuario, esto porque la experiencia puede empezar a sentirse algo repetitiva. Las partidas tienden a seguir una estructura similar y, aunque funcionan bien para los jugadores más fanáticos de este estilo de juegos, para otro podría echarse de menos un poco más de variedad en situaciones o formas de enfrentar los desafíos.

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Aun así, el juego logra sostener el interés gracias a su ritmo ágil y como dijimos anteriormente, la constante sensación de peligro en la que te inserta.

Un estilo visual que le da identidad

Marathon logra diferenciarse con mayor claridad es en su apartado visual. El juego apuesta por un estilo futurista, con colores llamativos y escenarios que se alejan del realismo típico del género.

Esto no solo le da personalidad, también ayuda a que la experiencia se sienta fresca a nivel visual. A eso se suma un diseño de sonido cumplidor y que aporta con información clave durante las partidas y por supuesto, reforzando la tensión en los momentos más álgidos de la entrega.

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(Imagen: Marathon)

¿Vale la pena? Una experiencia entretenida y bien construida

Marathon es un juego sólido, bien hecho y que logra enganchar, especialmente si te gustan las experiencias intensas y competitivas.

Si bien no busca revolucionar el género, sí ofrece una propuesta entretenida, accesible y con momentos muy tensos que destacan por sobre la media.

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En definitiva, es un título que cumple con lo que promete y que puede convertirse en una muy buena opción para quienes buscan partidas cargadas de adrenalina, donde cada decisión cuenta.

El nuevo Marathon está disponible para jugar en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, a través de Steam. Su valor va desde los $27.900 en su edición Estándar, hasta los $41.900 en Deluxe.

Trailer oficial de Marathon

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