Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Videojuegos

PlayStation Plus arranca 2026 con estos 3 juegos gratis para enero: Catálogo, fechas y más

PlayStation Plus inicia el 2026 con nuevos juegos gratuitos disponibles de este martes 6 de enero.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
PlayStation Plus recibe tres grandes títulos para disfrutar el mes de enero.
PlayStation Plus recibe tres grandes títulos para disfrutar el mes de enero.

Los videojuegos mensuales de PlayStation Plus para enero de 2026 ya están aquí y prometen horas de diversión para todos los gustos. Carreras cargadas de adrenalina, una aventura clásica de Disney reinventada y una experiencia sandbox llena de exploración y supervivencia son parte de la nueva tanda de títulos gratuitos para los suscriptores del servicio.

Desde el martes 6 de enero y hasta el lunes 2 de febrero, los miembros de Plus podrán descargar sin costo adicional a los títulos; Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed y Core Keeper, disponibles tanto en Playstation 5 como en PS4, dependiendo del juego.

Juegos mensuales en PlayStation Plus para enero: Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed, Core Keeper
(Foto: PlayStation)

A continuación, revisamos en detalle cada uno de los títulos que llegan este mes:

Need For Speed Unbound: PS5

La clásica saga de carreras regresa con un estilo visual único y competencias urbanas intensas.Ofrece modos para un jugador y multijugador, persecuciones policiales, personalización profunda de vehículos y desafíos semanales en la ciudad de Lakeshore.

Disney Epic Mickey: Rebrushed: PS4, PS5

Mickey Mouse protagoniza este remake en 3D ambientado en Wasteland, un mundo de personajes olvidados de Disney. Usa pintura y diluyente para modificar el entorno, descubrir secretos y definir el rumbo de la aventura.

Core Keeper: PS4, PS5

Aventura sandbox de exploración y supervivencia ambientada en una caverna ancestral. Permite juego cooperativo, recolección de recursos, construcción, combate contra jefes y múltiples actividades como pesca, cultivo y creación de objetos.

Publicidad

¿Qué pasó con los juegos de diciembre?

Por otro lado, los suscriptores de PlayStation Plus tuvieron plazo hasta el pasado lunes 5 de enero para agregar a su biblioteca los juegos correspondientes a diciembre: LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada y Neon White.

Desde este 6 de enero, ya no es posible acceder a los anteriores títulos de PS Plus.

¿Qué es PlayStation Plus? Precio de planes, suscripción y más

PlayStation Plus es una suscripción mensual que ofrece, entre otras cosas, juegos gratis mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay tres tipos de planes de suscripciones para el servicio con distintos niveles de ventajas y precios, estos son Essential, Extra y Deluxe. Los valores son los siguientes:

Publicidad
EssentialExtraDeluxe
Precio mensual US$7.99.Precio mensual US$11.99.Precio mensual US$13.99.
Precio trimestral US$20.99.Precio trimestral US$33.99.Precio trimestral US$39.99.
Precio anual US$64.99.Precio anual US$107.99.Precio anual US$124.99.

Suscríbete a uno de estos planes ingresando ahora al sitio playstation.com y elige el plan que más se adapte a tu bolsillo y gustos.

Lee también
¡Hay novedades! Los grandes títulos que llegan a PS Plus en noviembre
Gamer

¡Hay novedades! Los grandes títulos que llegan a PS Plus en noviembre

¡Del terror! Los juegos títulos que llegan en octubre al Catálogo de PS Plus
Gamer

¡Del terror! Los juegos títulos que llegan en octubre al Catálogo de PS Plus

Los títulos que llegan en septiembre al Catálogo de PlayStation Plus
Gamer

Los títulos que llegan en septiembre al Catálogo de PlayStation Plus

La Chama de la U abre su verdad: "Lo que menos importa es el petróleo"
U de Chile

La Chama de la U abre su verdad: "Lo que menos importa es el petróleo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo