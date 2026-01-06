Los videojuegos mensuales de PlayStation Plus para enero de 2026 ya están aquí y prometen horas de diversión para todos los gustos. Carreras cargadas de adrenalina, una aventura clásica de Disney reinventada y una experiencia sandbox llena de exploración y supervivencia son parte de la nueva tanda de títulos gratuitos para los suscriptores del servicio.

Desde el martes 6 de enero y hasta el lunes 2 de febrero, los miembros de Plus podrán descargar sin costo adicional a los títulos; Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed y Core Keeper, disponibles tanto en Playstation 5 como en PS4, dependiendo del juego.



A continuación, revisamos en detalle cada uno de los títulos que llegan este mes:

Need For Speed Unbound: PS5

La clásica saga de carreras regresa con un estilo visual único y competencias urbanas intensas.Ofrece modos para un jugador y multijugador, persecuciones policiales, personalización profunda de vehículos y desafíos semanales en la ciudad de Lakeshore.

Disney Epic Mickey: Rebrushed: PS4, PS5

Mickey Mouse protagoniza este remake en 3D ambientado en Wasteland, un mundo de personajes olvidados de Disney. Usa pintura y diluyente para modificar el entorno, descubrir secretos y definir el rumbo de la aventura.

Core Keeper: PS4, PS5

Aventura sandbox de exploración y supervivencia ambientada en una caverna ancestral. Permite juego cooperativo, recolección de recursos, construcción, combate contra jefes y múltiples actividades como pesca, cultivo y creación de objetos.

¿Qué pasó con los juegos de diciembre?

Por otro lado, los suscriptores de PlayStation Plus tuvieron plazo hasta el pasado lunes 5 de enero para agregar a su biblioteca los juegos correspondientes a diciembre: LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada y Neon White.

Desde este 6 de enero, ya no es posible acceder a los anteriores títulos de PS Plus.

¿Qué es PlayStation Plus? Precio de planes, suscripción y más

PlayStation Plus es una suscripción mensual que ofrece, entre otras cosas, juegos gratis mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay tres tipos de planes de suscripciones para el servicio con distintos niveles de ventajas y precios, estos son Essential, Extra y Deluxe. Los valores son los siguientes:

Essential Extra Deluxe Precio mensual US$7.99. Precio mensual US$11.99. Precio mensual US$13.99. Precio trimestral US$20.99. Precio trimestral US$33.99. Precio trimestral US$39.99. Precio anual US$64.99. Precio anual US$107.99. Precio anual US$124.99.

