Carola Vergara fue segunda en la general femenina Pro, mientras que Agustín Davis ganó en dobles masculinos junto a Arnau Sancho.

Los deportistas chilenos Carola Vergara y Agustín Davis destacaron en HYROX Río de Janeiro y subieron al podio en sus respectivas categorías.

Vergara completó la prueba en 1 hora, 9 minutos y 49 segundos, ganó su categoría de 35 a 39 años y terminó segunda en la general femenina Pro. Además, consiguió su clasificación al Mundial de Hong Kong 2027.

Por su parte, Davis ganó junto a Arnau Sancho en dobles masculinos Pro de 25 a 29 años. La dupla registró un tiempo de 56 minutos y 13 segundos, siendo quinta en la clasificación general.

Chilenos estarán en el Mundial de HYROX 2027

Davis ya había asegurado su cupo mundialista en São Paulo, en la categoría Pro individual masculina. Con el resultado de Vergara en Río, ambos representantes del Team PUMA estarán en el campeonato que se disputará entre el 10 y el 13 de junio de 2027, en Hong Kong.

Tras su podio en Brasil, Davis destacó el nivel nacional: “Hoy dejamos más que claro que en Chile hay nivel de sobra en HYROX”.

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¿Cuándo llega HYROX a Chile?

La competencia tendrá su primera fecha oficial en el país el sábado 6 de marzo de 2027, en Santiago.

HYROX combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales, que incluyen pruebas de fuerza y resistencia.

En resumen…