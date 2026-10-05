Hinchas que no puedan ir al Calvo y Bascuñán solo tendrán una forma de seguir el duelo. Revisa la guía para activar tu cuenta.

U de Chile salta a la cancha a jugar su llave de cuartos de final de Copa Chile. Los azules vienen de eliminar en polémica serie a Everton, en una fase que aún espera repercusiones en el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Esta vez, los azules jugarán ante Deportes Antofagasta, equipo que mete miedo con su buena campaña en Primera B. Los hombres de Luis Marcoleta vienen de eliminar a Deportes Iquique en Copa Chile.

Para el duelo en el Calvo y Bascuñán se esperan 10 mil personas, que es el aforo autorizado. Y ahí, los hinchas que no puedan ir al estadio tendrán que apelar al streaming para seguir a sus equipos, ya que el partido no irá por TV.

¿Dónde ver en vivo Antofagasta vs U de Chile?

El partido entre Deportes Antofagasta vs U de Chile solo será transmitido vía streaming, en TNT Sports en HBO Max, por lo que no irá por TV. El duelo está pactado para las 19.00 horas de este miércoles 7 de octubre

Choque de clubes de Primera B y Liga de Primera este miércoles.

¿Cómo activar TNT Sports en HBO Max?

Para activar sin costo adicional TNT Sports en HBO Max, debes tener contratado TNT Sports Premium en tu cableoperador. Tras eso, ingresa en https://www.hbomax.com/cl/es/activatntsports y sigue estos pasos:

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ver también El extraño caso de Octavio Rivero en U de Chile tras cumplir un mes sin jugar

Con miras al duelo de cuartos de final ida en el norte, Fernando Gago habló en U de Chile. El DT aseguró que “todos los partidos son importantes, independiente de cómo llega cada uno”.

“Estar en otra división no implica nada, independiente de la división en que juegue cada uno, debe haber compromiso total para afrontar partidos y una clasificación. Ellos (Antofagasta) trabajan bien, vienen de victorias, podemos pasar a semis y hay nivel de tensión”, cerró.