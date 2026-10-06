La banda se presenta en octubre en Ñuñoa con un apoteósico escenario, que ya pasó la cuenta en Colombia en El Campín de Bogotá.

Los conciertos de la banda BTS ya comienzan a calentar motores en el Estadio Nacional, donde fueron agendados para los días 14, 16 y 17 de octubre en su gira que pasa por Chile.

Pero también empieza a crecer la preocupación por el estado que terminará la cancha del principal reducto del país, tomando en cuenta lo que pasó en Colombia con la misma banda.

En ese sentido, desde Universidad de Chile a la selección chilena hacen saber su temor con lo que pueda venir en Ñuñoa, teniendo en cuenta que tienen agendados partidos tras los apoteósicos shows.

La cancha del Nacional tendrá que dejar el fútbol por un tiempo. Foto: Andres Pina/Photosport

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El Campín en Colombia no pasó la prueba con BTS

Fue el sitio Al Aire Libre quienes profundizaron en el tema de la cancha del Estadio Nacional, dejando como ejemplo lo que sucedió en el estadio El Campín en Bogota, con imágenes que dejan con tiritones a los hinchas del fútbol.

“Preocupación en U de Chile: los conciertos de BTS en el Estadio Nacional ya generaban alguna alerta para los Azules en pleno desarrollo de la temporada, pero el antecedentes de cómo quedó el Campín de Bogotá con la presentación de los mismos artistas durante los últimos días, aumentó la alerta, pensando en la recuperación que necesitará el recinto”, explican.

“El césped del Nemesio Camacho es híbrido, al igual que el Coloso de Ñuñoa, por lo que ese hecho no es una garantía de que la cancha quedará en buenas condiciones”, precisan.

Hay que recordar que la U busca volver el 26 de octubre a ocupar el Estadio Nacional, cuando tenga que recibir a Everton, mientras que la selección chilena mira porque el 18 de noviembre tiene agendado un amistoso ante Colombia.

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