Los Azules ahora tendrán que remontar un 2-0 para seguir con vida en la Copa Chile 2026.

Universidad de Chile no pudo en su visita contra Deportes Antofagasta y quedó bastante complicada. Marcelo Díaz fue uno de los que tomó la palabra luego de la caída.

El Romántico Viajero perdió por 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. De esta manera, quedaron en un escenario muy adverso para seguir avanzando en el torneo, el cual es uno de los objetivos en una temporada muy irregular.

Palabras del capitán

Marcelo Díaz volvió a ser titular en Universidad de Chile. El capitán azul no pudo hacer mucho para evitar la caída en el Estadio Calvo y Bascuñán. Por esto, fue muy autocrítico y reconoció la mala actuación que tuvieron en el norte contra Deportes Antofagasta.

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“No hay que buscar excusas: hicimos un mal partido, no podemos decir otra cosa. El rival aprovechó las dos ocasiones que tuvo, no hay nada más que decir“, indicó Díaz en TNT Sports.

Bastián Tapia y José Bandez anotaron los dos goles de los Pumas. Con esto, el Romántico Viajero tendrá que ganar por al menos tres tantos de diferencia para poder seguir en carrera en la Copa Chile. Si son eliminados por un equipo de la Primera B, será un rotundo fracaso.

“Esto es fútbol, y lamentablemente te desconcentras un segundo, o cinco minutos como fue en este caso, y te pasan factura. Ellos lo hicieron, marcaron dos goles y tienen una ventaja en esta llave, que va a estar muy linda en Santiago“, cerró Marcelo Díaz.

La vuelta está agendada para el miércoles 21 de octubre, aunque todavía no hay estadio definido para que Universidad de Chile haga de local. Lo cierto, es que los dirigidos por Luis Marcoleta tienen una buena ventaja para dejar fuera al Romántico Viajero. Los hombres de Fernando Gago intentarán dar vuelta la historia.