El comunicador asegura que tras la gira por Estados Unidos en vez de volver a revisar problemas a Chile, está en Europa lejos de todo.

Juan Cristóbal Guarello ocupó sus pantallas en “La Hora de King Kong” para golpear la mesa por la situación de Pablo Milad, que vive sus últimos días como presidente de la ANFP.

El comunicador se volvió un completo simio para dar cuenta que, mientras el fútbol chileno se llena de problemas, el mandamás sigue en su gira de despedida que empezó en Estados Unidos y ahora está en España.

En ese sentido, dijo que mientras acá los clubes ven a su reemplazo, incluso su ausencia provocó una nueva polémica, porque Jorge Yunge tuvo que asistir a una reunión oficial de la ANFP, lo que traerá polémica con la otra lista.

Santiago, 14 febrero 2024. El presidente de la ANFP Pablo Milad habla con la prensa luego del consejo de presidentes de clubes. Marcelo Hernandez/Photosport

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Milad se fue de Estados Unidos a España

Pablo Milad dejará la presidencia de la ANFP, por lo mismo, Guarello no le perdona una en sus últimos días al mando, donde asegura que anda lejos de Chile disfrutando el cierre del mandato.

“En la ANFP el presidente está de gira de despedida, estuvo en Estados Unidos y ahora se fue a España. Terminó el partido conta México, en vez de volver a Chile, con todas las cagadas que hay escritorioazos, lo de las barras, la elección ANFP, la reunión importante en el ministerio de Deportes”, explicó.

“¿Qué hizo el guatón? Se fue a carretear a España, se echó al pollo, esto es una vergüenza. Se fue a España cuando tenía que ir al ministerio del Deporte”, detalló el King Kong.

Por lo mismo, desató la furia del comunicador, pero, porque no dio la cara en situaciones puntuales que necesitaba la voz del presidente de la ANFP.

“Cuando estuvo en Estados Unidos no habló de Marcelino. Estuvo dos semanas de vacaciones en Estado Unidos, no dio explicaciones con temas atingentes. Milad después se fue a España, pero hueón sigue cobrando viáticos, sigue siendo presidente, no puedes ser tan… esto provocó un efecto porque hubo una reunión en el Mindep donde llegó Jorge Yunge“, finalizó.