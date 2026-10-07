La ANFP confirmó las candidaturas de Jorge Uauy y Jorge Yunge para suceder a Pablo Milad.

La carrera por la presidencia de la ANFP ya tiene a sus protagonistas definidos. Este miércoles, la Asociación confirmó oficialmente las dos listas que fueron inscritas dentro del plazo establecido.

La elección se realizará el próximo jueves 19 de noviembre y definirá al nuevo directorio que estará al mando del fútbol profesional chileno.

Jorge Uauy y Jorge Yunge encabezan las dos listas confirmadas.

Las dos listas para la elección de la ANFP

La primera candidatura es encabezada por Jorge Uauy, presidente de Palestino, quien estará acompañado por Juan Tagle (Universidad Católica), Jorge Contador (Coquimbo Unido), Diego Livingstone (Deportes Concepción), Karina Mazú (Deportes Recoleta), Ignacio Melhech (Cobreloa) y Eduardo Ramírez (Deportes Iquique).

La segunda lista tiene como candidato a presidente a Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP. Su equipo lo integran Sofía Galdames (Deportes Copiapó), Andrés Sánchez (Santiago Wanderers), José Luis Navarrete (ex Universidad de Chile), Iván Cisternas (San Luis), Andrés Alvarado (Deportes Santa Cruz) y Freddy Palma (Curicó Unido).

Con las candidaturas cerradas, ahora corresponde que el directorio de la ANFP revise que los postulantes cumplan con los requisitos establecidos en los estatutos.

Cabe recordar que Lorenzo Antillo y César Villegas, quienes habían manifestado previamente su intención de competir, finalmente no inscribieron una lista.

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¿Cómo se vota para elegir al nuevo presidente?

La elección se realiza mediante lista completa y voto secreto en una asamblea del Consejo de Presidentes.

Los clubes de Primera División cuentan con dos votos, mientras que los equipos de Primera B tienen uno. Además, los dos votos de cada club de Primera deben ser entregados a una misma lista.

Para ganar en primera votación se necesita la mayoría absoluta de los votos con derecho a sufragio. Si ninguna lista alcanza ese número, se realiza una segunda votación inmediatamente, en la que resulta elegida la candidatura que obtenga más votos.

El nuevo directorio estará compuesto por siete integrantes, quienes ejercerán durante cuatro años. Los estatutos también establecen que al menos dos directores deben provenir de clubes de Primera B.

Así, el fútbol chileno se encamina a una nueva elección presidencial, con Jorge Uauy y Jorge Yunge como los dos candidatos oficialmente inscritos.

En resumen…