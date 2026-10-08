El delantero marcó un doblete y privó al equipo del volante chileno de una victoria clave en la Serie A de Brasil.

El cierre de la Serie A de Brasil está que arde, con el volante chileno Erick Pulgar buscando un nuevo título con Flamengo, sin embargo, el Mengao se enredó este jueves.

El cuadro del mediocampista que se niega a jugar por la selección chilena tenía una victoria casi en el bolsillo ante Santos, no obstante, apareció Neymar para decretar un 2-2 que deja el Brasileirao en llamas.

El ex jugador de FC Barcelona ingresó en el segundo tiempo por el también experimentado Philippe Coutinho, y terminó siendo clave para que el Peixe rescate un punto ante el líder del torneo.

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Neymar protagoniza una polémica con Pulgar y anota un doblete

El partido empezó muy bien para Flamengo, que se puso 2-0 en el marcador en Vila Belmiro gracias a los goles de Danilo (44′) y Lucas Paquetá (45+4′).

En el complemento entró Ney y le cambió la cara al partido. Además, el ex astro del Scratch se ganó tarjeta amarilla tras verse involucrado en una acción antideportiva con Erick Pulgar.

Erick Pulgar fue titular en Flamengo. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

Neymar remontó para Santos en el final, mediante dos goles con tiros desde los 12 pasos, ya que anotó a los 82 y 87 minutos, para decretar el 2-2 final en el balneario paulista.

Flamengo sigue como líder del Brasileirao con 61 puntos, pero puede quedar muy cerca de Palmeiras, que cierra su partido ante Bahía. Santos, en tanto, quedó octavos con 42 puntos en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

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La tabla de posiciones de la Serie A de Brasil