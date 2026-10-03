La campaña “anti Tagle” de Colo Colo y la U que impacta en la presidencia de la ANFP

Albos y azules están presionando para que el ex presidente de Cruzados SADP pierda peso en las venideras elecciones.

Se viven días claves para el fútbol chileno, porque el poco productivo segundo periodo de Pablo Milad como presidente de la ANFP está próximo a terminar, ya que su mandato finaliza en noviembre.

En Quilín los murmullos son pan de cada día y una de las fechas claves es este martes 6 de octubre, cuando termine el plazo para inscribir candidaturas para liderar el nuevo directorio del fútbol chileno.

Por ahora, los candidatos son Lorenzo Antillo (apoyado por el Factoring) y Jorge Uauy, quien tiene el respaldo de un poderoso dirigente del fútbol chileno, Juan Tagle, ex presidente de Cruzados SADP. También postula César Villegas, pero el presidente de Deportes Limache no tiene gran adhesión.

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Colo Colo y la U apuntan a Jorge Yunge para impedir la llegada de Juan Tagle a la ANFP

En los últimos días empezó a tomar fuerza la opción de una cuarta candidatura, y es polémica, puesto que una vez más asoma el nombre de Jorge Yunge, mano derecha de Pablo Milad y quien aseguró que no postularía al cargo.

El dirigente talquino conversó con La Tercera en julio pasado y aseguró que no sería candidato a la presidente de la ANFP, sin embargo, comenzó un entramado para posicionar a Yunge como carta para el sillón de Quilín.

Según información a la que tuvo acceso RedGol; el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, y la mandamás de Universidad de Chile, Cecilia Pérez, buscan que Jorge Yunge sea parte de una lista y así compita frente a frente con Jorge Uauy, quien por ahora tiene ventaja en el recuento de votos preliminar.

Aníbal Mosa mueve sus hilos en la ANFP. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Los timoneles de los clubes más populares de Chile no quieren ver a Uauy en el poder, principalmente por su aliado, Juan Tagle, a “quien no quieren ver ni en pintura”, bajo información que maneja nuestro medio.

Tanto Mosa como Pérez tienen ardiendo el teléfono de Jorge Yunge, ya que le piden que acepte la propuesta y sea líder de una lista que encabeza Colo Colo y Universidad de Chile para llegar a la presidencia de la ANFP.

El fútbol chileno vive una etapa política clave, justo cuando la selección nacional va de derrota en derrota de la mano del interino Nicolás Córdova.